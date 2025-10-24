Помер рекордсмен, який прожив у шлюбі 85 років: його жінка розказала, в чому секрет

У Бразилії на 107-му році життя помер Маноел Анжелім Діно, який разом зі своєю дружиною Марією де Соуза Діно був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса як пара, яка найдовше живе у шлюбі. Подружжя прожило разом майже 85 років.

20 жовтня у віці 106 років і 95 днів пішов із життя Маноел Анжелім Діно. Цей чоловік та його 102-річна дружина, Марія де Соуза Діно, були рекордсменами Книги рекордів Гіннеса як подружжя, що прожило у шлюбі найдовше, йдеться на офіційному сайті організації.

Історія кохання, що перемогло час

Історія кохання Маноела та Марії почалася ще в 1936 році, коли вони познайомилися. Справжній "романтичний поворот" у їхніх стосунках відбувся у 1940 році.

Як розповідав Маноел, це була не просто симпатія, а кохання з першого погляду (хоч і "своєрідне"), яке спалахнуло з новою силою. Чоловік зізнався Марії у своїх почуттях, і вона відповіла згодою на побачення.

Маноел Анжелім Діно з дружиною Фото: Guinnessworldrecords

Пара уклала шлюб того ж року у невеличкій каплиці в містечку Боа-Вентура, штат Сеара, Бразилія. Спочатку мати Марії не була в захваті від цієї ідеї, але наполегливість майбутнього зятя та його щирість швидко завоювали прихильність родини.

Секрет щасливого життя

Подружжя працювало в сільському господарстві, вирощуючи тютюн на продаж, щоб забезпечити свою родину. У Маноела та Марії народилося 13 дітей, 55 онуків, 54 правнуки та 12 праправнуків.

На питання про те, у чому секрет такого неймовірно довгого та щасливого шлюбу, Марія де Соуза Діно завжди давала лаконічну і глибоку відповідь.

"Секрет нашого довгого шлюбу був дуже простий — це любов", — ділилася Марія.

