Жінка врятувала вуличного кота від спеки: той розсмішив мережу своєю поведінкою (відео)

Одна жінка з США прихистила чорного безпритульного кота, який шукав порятунку від спеки. Проте вона не мала гадки, що її акт доброти перетвориться на курйозний епізод, від якого будуть сміятися жінка та користувачі Інтернету.

Сама власниця лежить у ліжку й сміється, показуючи кота, який розтягнувся догори животом і почувається абсолютно комфортно, як це видно на відео в Tiktok.

Ролик з котиком на відпочинку став вірусним — набрав понад 2 млн переглядів. На кадрах можна побачити жінку, яка сміється з незрозумілої причини, але потім перемикає камеру та показує чорного кота на своєму ліжку.

За словами авторки відео, вона випадково знайшла котика біля дому під час спеки. Потім вирішила лишити в себе вдома, а той з піднятими лапками й виразом цілковитого блаженства на морді, кіт явно відчуває себе як удома.

Дослідники котів кажуть, що позиція "на спині з відкритим животом" — не лише мила, а й показова. Коли кіт спить у такій позі, він залишає ліве око незакритим, щоб у разі потреби швидко сканувати оточення.

Це зображення передається до правої півкулі мозку, яка відповідає за виявлення загроз і запуск реакцій на втечу. Експерти вважають, що така поведінка передається з покоління в покоління, навіть у домашніх котів.

Авторка ролика каже, що наразі думає залишити безпритульного кота в себе. Згодом жінка планує сходити з пухнастим до ветеринара.

У коментарях до відео жінки, користувачі відзначили поведінку котика. Більшість переконані, що тварина нарешті змогла відпочити після труднощів життя на вулиці.

"Схоже, це вперше за довгий час він спить у безпечному й зручному місці. Мені сумно, бо, мабуть, у нього був господар, але він загубився або його покинули. Справжній дикий кіт навіть не підійшов би до людини";

"Він виглядає так, ніби не спав так зручно вже дуже давно";

"Його відкритий рот просто вбиває мене. Він спить, наче працює й платить за комуналку";

"Спека допомогла знайти новий дім. Сподіваюся, що ви з ним уживетеся";

"Мій так само робить у спеку: висолопить язика та шукає місце, де холодніше".

Раніше Фокус розповідав про поради експертів з порятунку тварин у спеку. За словами ветеринара Терезії Локес-Крупко, не варто стригти тварин у спеку, краще дайте їм прохолодної води і вигуляйте їх вранці та ввечері.

