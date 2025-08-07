Червона панда стала зіркою мережі, показавши, як охолоджується в спеку (відео)

Червона панда йшла доріжкою та побачила напроти себе брилу льоду, а за кілька секунд підійшла до об'єкта та зручно вмостилася, намагаючись охолодити себе в спеку. Дії пухнастої тварини викликали позитивні реакції серед користувачів мережі.

Користувачі відзначили задоволене обличчя тварини після контакту з льодяною брилою на відео, оприлюдненому на одному з форумів у Reddit.

Ролик став дуже популярним на платформі — набрав понад 14 тис. реакцій та кілька сотень коментарів. На кадрах помітно, як червона панда йде доріжкою в саду та помічає перед собою велику брилу льоду.

Згодом тварина акуратно добирається до неї, після чого швидко залазить на великий шматок замороженої води. За мить — панда розплескується на живіт до брили, і на її писку можна побачити задоволене обличчя.

Наразі точно невідомо, де і коли ці кадри були зняті. За версією користувачів у мережі, місцем подій міг бути один з притулків для панд у Китаї, а з ролика видно, що події відбувалися одного спекотного для влітку.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, багато юзерів захоплено відреагували на дії панди. Більшість сказали, що навіть тварина шукає, як "охолодитися в цю паскудну спеку".

Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Це що, лід? О, підійду. Точно ляжу. О…. Нарешті! Нарешті кайф!";

"Ця мила панда зробила мій день";

"Обличчя після — це просто радість";

"Не знаю, що може бути краще в спеку ніж таке";

"Жааарко, дуже жарко. Ооооо, лід!"

Раніше Фокус розповідав, як червона панда втекла із зоопарку заради овочевого магазину. Працівники продуктового складу сплутали червону панду з великим кольоровим котом, але виявилося, що дика тварина залишила свій вольєр.

Згодом стало відомо, що в Китаї розгорівся скандал через червону панду. П'ятизірковий готель у Китаї викликав суперечки, використовуючи червону панду для пробудження клієнтів.