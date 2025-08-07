Красная панда стала звездой сети, показав, как охлаждается в жару (видео)

Красная панда шла по дорожке и увидела напротив себя глыбу льда, а через несколько секунд подошла к объекту и удобно устроилась, пытаясь охладить себя в жару. Действия пушистого животного вызвали положительные реакции среди пользователей сети.

Пользователи отметили довольное лицо животного после контакта с ледяной глыбой на видео, обнародованном на одном из форумов в Reddit.

Ролик стал очень популярным на платформе — набрал более 14 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. На кадрах заметно, как красная панда идет по дорожке в саду и замечает перед собой большую глыбу льда.

Впоследствии животное аккуратно добирается до нее, после чего быстро залезает на большой кусок замороженной воды. Через мгновение — панда расплескивается на живот к глыбе, и на ее писке можно увидеть довольное лицо.

Пока точно неизвестно, где и когда эти кадры были сняты. По версии пользователей в сети, местом событий мог быть один из приютов для панд в Китае, а из ролика видно, что события происходили одним жарким для летом.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, многие юзеры восторженно отреагировали на действия панды. Большинство сказали, что даже животное ищет, как "охладиться в эту паскудную жару".

Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Это что, лед? О, подойду. Точно лягу. О.... Наконец-то! Наконец-то кайф!";

"Эта милая панда сделала мой день";

"Лицо после — это просто радость";

"Не знаю, что может быть лучше в жару чем такое";

"Жааарко, очень жарко. Ооооооо, лед!"

Ранее Фокус рассказывал, как красная панда сбежала из зоопарка ради овощного магазина. Работники продуктового склада спутали красную панду с большим цветным котом, но оказалось, что дикое животное покинуло свой вольер.

Впоследствии стало известно, что в Китае разгорелся скандал из-за красной панды. Пятизвездочный отель в Китае вызвал споры, используя красную панду для пробуждения клиентов.