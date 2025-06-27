Клиенты в восторге, активисты – нет: в Китае разгорелся скандал из-за красной панды-будильника

Пятизвездочный отель в Китае вызвал споры, используя красную панду для пробуждения клиентов. Но это вызвало споры и скандалы, так что власти проводят расследование. А милая панда больше не будит гостей.

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Отель предлагает эксклюзивную услугу пробуждения в компании красной панды за цену от 280 до 420 долларов США за ночь (от 2000 до 3000 юаней). И эти номера особенно популярны среди семей с детьми, пишет SCMP.

Пробуждение с красными пандами было очень популярно

Lehe Ledu Liangjiang Hotel, расположенный в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, привлек к себе внимание защитников природы, после того, как несколько клиентов выложили ролики с пандой в соцсети.

На кадрах животное забирается на кровати и столы в гостиничных номерах, играет с подушками, а гости отеля с ним играют и кормят лакомствами.

Пробуждение с красными пандами было очень популярно Фото: Соцсети Пробуждение с красными пандами было очень популярно Фото: Соцсети

В отеле работают четыре "сотрудника", а сами панды вакцинированы и приходят в гости к клиентам только если они в хорошем расположении духа. Отмечается, что среди красных панд есть двухлетнее взрослое животное, которое хорошо ладит с детьми. Обычно у гостей есть несколько минут, чтобы пообщаться с красной пандой, в зависимости от ее настроения, в присутствии смотрителя, обеспечивающего безопасность.

В Китае в настоящее время насчитывается около 6000–7000 красных панд.

Красные панды классифицируются как животные класса II в Китае и включены в список исчезающих видов Международным союзом охраны природы (МСОП), что гарантирует их правовую защиту в стране.

Согласно Закону о защите дикой природы, запрещено «продавать, покупать и использовать» охраняемых диких животных. Однако некоторые общественные учреждения могут демонстрировать охраняемые виды в образовательных целях, требуя получения лицензии.

Те, кто неправильно использует охраняемых животных, могут столкнуться с наказаниями, включая приостановку бизнеса и штрафы.

Фото: Соцсети

17 июня представитель Департамента лесного хозяйства Чунцина объявил, что они поручили отелю приостановить обслуживание и в настоящее время проводят расследование.

Хотя красные панды известны своим покладистым и игривым характером, они довольно пугливы и могут испугаться, когда их берут на руки. Так что смотрители рекомендуют любоваться ими на расстоянии.

В феврале гостья другого тематического отеля в провинции Цзянсу сообщила, что ее мужа укусила за колени красная панда, когда он играл с ней.

Сотрудник ответил, что они обычно не рекомендуют активное взаимодействие между клиентами и красными пандами.

Красные панды были главной приманкой китайского отеля Фото: Соцсети

"Если вы любите этих животных, вы должны уважать их природу и ценить их на расстоянии", — порекомендовали в отеле.

Напомним, в Великобритании красная панда сбежала из местного зоопарка ради свежих овощей и фруктов на рынке. Работники приняли ее за большого кота.

А Финляндия отправляет в Китай двух гигантских панд, потому что Луми и Пюрю оказались слишком дорогими гостями.