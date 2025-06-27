Клієнти в захваті, активісти — ні: у Китаї розгорівся скандал через червону панду-будильник

П'ятизірковий готель у Китаї викликав суперечки, використовуючи червону панду для пробудження клієнтів. Але це викликало суперечки і скандали, тож влада проводить розслідування. А мила панда більше не будить гостей.

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Готель пропонує ексклюзивну послугу пробудження в компанії червоної панди за ціну від 280 до 420 доларів США за ніч (від 2000 до 3000 юанів). І ці номери особливо популярні серед сімей з дітьми, пише SCMP.

Пробудження з червоними пандами було дуже популярним

Lehe Ledu Liangjiang Hotel, розташований у муніципалітеті Чунцін на південному заході Китаю, привернув до себе увагу захисників природи, після того, як кілька клієнтів виклали ролики з пандою в соцмережі.

На кадрах тварина забирається на ліжка і столи в готельних номерах, грається з подушками, а гості готелю з нею граються і годують ласощами.

Пробудження з червоними пандами було дуже популярним Фото: Соцсети Пробудження з червоними пандами було дуже популярним Фото: Соцсети

У готелі працюють чотири "співробітники", а самі панди вакциновані та приходять у гості до клієнтів, тільки якщо вони в гарному настрої. Зазначається, що серед червоних панд є дворічна доросла тварина, яка добре ладнає з дітьми. Зазвичай у гостей є кілька хвилин, щоб поспілкуватися з червоною пандою, залежно від її настрою, у присутності доглядача, який гарантує безпеку.

У Китаї нині налічується приблизно 6000-7000 червоних панд.

Червоні панди класифікуються як тварини класу II в Китаї і занесені до списку видів, що зникають Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), що гарантує їхній правовий захист у країні.

Згідно із Законом про захист дикої природи, заборонено "продавати, купувати і використовувати" диких тварин, що охороняються. Однак деякі громадські установи можуть демонструвати охоронювані види в освітніх цілях, вимагаючи отримання ліцензії.

Ті, хто неправильно використовує тварин, що охороняються, можуть зіткнутися з покараннями, включно з призупиненням бізнесу і штрафами.

Фото: Соцсети

17 червня представник Департаменту лісового господарства Чунціна оголосив, що вони доручили готелю призупинити обслуговування і наразі проводять розслідування.

Хоча червоні панди відомі своїм поступливим і грайливим характером, вони доволі полохливі і можуть злякатися, коли їх беруть на руки. Тож доглядачі рекомендують милуватися ними на відстані.

У лютому гостя іншого тематичного готелю в провінції Цзянсу повідомила, що її чоловіка вкусила за коліна червона панда, коли він грався з нею.

Співробітник відповів, що вони зазвичай не рекомендують активну взаємодію між клієнтами і червоними пандами.

Червоні панди були головною принадою китайського готелю Фото: Соцсети

"Якщо ви любите цих тварин, ви повинні поважати їхню природу і цінувати їх на відстані", — порекомендували в готелі.

Нагадаємо, у Великій Британії червона панда втекла з місцевого зоопарку заради свіжих овочів і фруктів на ринку. Працівники прийняли її за великого кота.

А Фінляндія відправляє до Китаю двох велетенських панд, бо Лумі та Пюрю виявилися занадто дорогими гостями.