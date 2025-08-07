Женщина спасла уличного кота от жары: тот рассмешил сеть своим поведением (видео)

Одна женщина из США приютила черного бездомного кота, который искал спасения от жары. Однако она не подозревала, что ее акт доброты превратится в курьезный эпизод, от которого будут смеяться женщина и пользователи Интернета.

Related video

Сама владелица лежит в постели и смеется, показывая кота, который растянулся вверх животом и чувствует себя абсолютно комфортно, как это видно на видео в Tiktok.

Ролик с котиком на отдыхе стал вирусным — набрал более 2 млн просмотров. На кадрах можно увидеть женщину, которая смеется по непонятной причине, но потом переключает камеру и показывает черного кота на своей кровати.

По словам автора видео, она случайно нашла котика возле дома во время жары. Затем решила оставить у себя дома, а тот с поднятыми лапками и выражением полного блаженства на морде, кот явно чувствует себя как дома.

Исследователи котов говорят, что позиция "на спине с открытым животом" — не только милая, но и показательная. Когда кот спит в такой позе, он оставляет левый глаз незакрытым, чтобы в случае необходимости быстро сканировать окружение.

Это изображение передается в правое полушарие мозга, которое отвечает за обнаружение угроз и запуск реакций на побег. Эксперты считают, что такое поведение передается из поколения в поколение, даже у домашних котов.

Автор ролика говорит, что пока думает оставить бездомного кота у себя. Впоследствии женщина планирует сходить с пушистым к ветеринару.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео женщины, пользователи отметили поведение котика. Большинство убеждены, что животное наконец смогло отдохнуть после трудностей жизни на улице.

Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Похоже, это впервые за долгое время он спит в безопасном и удобном месте. Мне грустно, потому что, видимо, у него был хозяин, но он потерялся или его бросили. Настоящий дикий кот даже не подошел бы к человеку";

"Он выглядит так, будто не спал так удобно уже очень давно";

"Его открытый рот просто убивает меня. Он спит, как будто работает и платит за коммуналку";

"Жара помогла найти новый дом. Надеюсь, что вы с ним уживетесь";

"Мой так же делает в жару: высунет язык и ищет место, где холоднее".

Ранее Фокус рассказывал о советах экспертов по спасению животных в жару. По словам ветеринара Терезии Локес-Крупко, не стоит стричь животных в жару, лучше дайте им прохладной воды и выгуляйте их утром и вечером.

Впоследствии стало известно, как красная панда стала звездой сети, показав, как охлаждается в жару. Действия пушистого животного вызвали положительные реакции среди пользователей сети.