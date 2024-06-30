Как спасти от жары своих кошек, собак и других любимцев: топ-5 советов эксперта

По словам ветеринара Терезии Локес-Крупко, не стоит стричь животных в жару, лучше дайте им прохладной воды и выгуляйте их утром и вечером.

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Жарким летом животным не требуется одежда, для прогулок лучше выбирать утренние или вечерние часы. Также важно не забывать брать с собой воду. Об этом сообщила кандидат ветеринарных наук, доцент и практикующий врач Терезия Локес-Крупко в комментарии изданию "Суспільне".

Не одевайте животных в жару

По словам специалиста, некоторые владельцы продолжают одевать своих животных даже в жаркую погоду.

"Это категорически опасно, нельзя такое делать, потому что мы самостоятельно делаем им тепловой перегрев. Это не дети, которых нужно постоянно одевать. Это животные, у которых есть мех", — говорит Терезия Локес-Крупка.

Не гуляйте с питомцами по солнцепеку

Также по ее словам, гулять с животным лучше утром или вечером, когда температура воздуха ниже.

"Это примерно до 9:00 утра и где-то после 17:00, после 18:00. В обед, если есть необходимость в прогулке, то прогуливаться незначительное количество времени — быстро вышли, где-то в тени погуляли и вернулись. И, соответственно, избегать очень активных игр", — сказала она.

Давайте животным больше воды

Также, Терезия Локес-Крупко добавила, что на прогулку с животным необходимо брать воду.

"Вода фильтрованная, прохладная всегда должна быть у хозяина. Если вы на длительное время идете гулять в парк, то есть специальные поилки или берут с собой люди мисочки, чтобы животное напоить".

Не оставляйте любимцев в машине

Она также подчеркнула, что в жару нельзя оставлять животное в автомобиле.

"Бывают случаи, когда в результате теплового удара животное погибает. Если есть необходимость уезжать, то открывать окна. Не так, чтобы собака вылезла, а чтобы свежий воздух мог заходить".

Не стригите котов

Также эксперт высказалась и относительно стрижки для животных в жаркую погоду.

Стрижка котам нужна только в случае, когда у них много колтунов. В остальных случаях животное не нужно стричь, потому что их шерсть имеет воздушную "подушку". Если шерсть состричь, то будет труднее выдержать жару.

В Украину пришла сильная жара

В понедельник, 1 июля, ожидается невероятная жара в Украине. Температура воздуха поднимется до 37 градусов.

1 июля максимальная температура воздуха достигнет 30-35 градусов тепла, тогда как на востоке и юго-востоке ожидается 34-37 градусов. На западе температура воздуха будет ниже на несколько градусов (до +30) из-за грозовых дождей.

Напомним, 27 июня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Украине увеличат периоды отключения света. Ведь в июле-августе ожидается пиковое потребление электроэнергии. Нагрузка на энергосистему растет из-за обстрелов ВС РФ, ремонта энергоблоков АЭС и жары.