В Украине до +35 градусов: синоптики рассказали, когда ослабнет жара (карта)

Осадков в большинстве регионов не будет, однако дожди, грозы, местами будет град и шквалы до 15–20 метров в секунду ожидаются в западных областях 29 июня. Горячий воздух будет провоцировать пожарную опасность.

Related video

В Украине ожидается жаркая погода, температура воздуха прогреется до +35 градусов. В большинстве регионов преимущественно будет сухо. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"В Украине будет жарко. Днем ожидается +28+33 градуса, в южной части +30+35 градусов. Преимущественно сухо — антициклон", — сказала Наталка Диденко.

Она отметила, что горячий воздух будет провоцировать пожарную опасность. На крайнем западе пройдут дожди, в Карпатах возможны сильные грозовые ливни.

Важно

Зона невероятной жары: что такое тепловой купол и почему он нависает над нами

По словам Диденко, во вторник–среду жара ослабнет, вероятно, в западных областях, северной части Украины.

"1–2 июля температура воздуха снизится на несколько градусов", — подчеркнула она.

В "Укргидрометцентре" рассказали, что 29 июня ожидается переменная облачность. Осадков не будет, однако днем в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, грозы, местами будет град и шквалы 15–20 метров в секунду.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет от 15 до 20 градусов, днем от 27 до 32 градусов, а в Карпатах 22–27.

Прогноз погоды на 29 июня

Синоптики отметили, что днем 29 июня в большинстве западных областей ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления

Прогноз погоды в Киеве и области

В "Укргидрометцентре" сообщили, что 29 июня в Киевской области ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ожидается ветер переменных направлений, 3–8 метров в секунду. Тогда температура ночью будет 15–20 градусов, а днем 27–32.

Напомним, 27 июня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Украине увеличат периоды отключения света. Ведь в июле-августе ожидается пиковое потребление электроэнергии. Нагрузка на энергосистему растет из-за обстрелов ВС РФ, ремонта энергоблоков АЭС и жары.