В Україні до +35 градусів: синоптики розповіли, коли послабиться спека (карта)

Опадів у більшості регіонів не буде, проте дощі, грози, місцями буде град та шквали до 15–20 метрів за секунду очікуються у західних областях 29 червня. Гаряче повітря провокуватиме пожежну небезпеку.

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В Україні очікується спекотна погода, температура повітря прогріється до +35 градусів. У більшості регіонів здебільшого буде сухо. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

"В Україні буде спекотно. Вдень очікується +28+33 градуси, у південній частині +30+35 градусів. Переважно сухо — антициклон", — сказала Наталка Діденко.

Вона зауважила, що гаряче повітря провокуватиме пожежну небезпеку. На крайньому заході пройдуть дощі, в Карпатах можливі сильні грозові зливи.

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За словами Діденко, у вівторок–середу спека послабиться, ймовірно, у західних областях, північній частині України.

"1–2 липня температура повітря знизиться на кілька градусів", — наголосила вона.

В "Укргідрометцентрі" розповіли, що 29 червня очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, проте вдень у більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями буде град та шквали 15–20 метрів за секунду.

Очікується вітер змінних напрямків, 3–8 метрів за секунду. Температура вночі буде від 15 до 20 градусів, вдень від 27 до 32 градусів, а в Карпатах 22–27.

Прогноз погоди на 29 червня

Синоптики зауважили, що вдень 29 червня у більшості західних областей очікуються грози, місцями град та шквали 15–20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища

Прогноз погоди в Києві та області

В "Укргідрометцентрі" повідомили, що 29 червня у Київській області очікується мінлива хмарність, буде без опадів. Очікується вітер змінних напрямків, 3–8 метрів за секунду. Тоді температура вночі буде 15–20 градусів, а вдень 27–32.

Нагадаємо, 27 червня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в Україні збільшать періоди вимкнення світла. Адже у липні–серпні очікується пікове споживання електроенергії. Навантаження на енергосистему зростає через обстріли ЗС РФ, ремонт енергоблоків АЕС та спеку.