Як врятувати від спеки своїх котів, собак та інших улюбленців: топ-5 порад експерта

За словами ветеринара Терезії Локес-Крупко, не варто стригти тварин у спеку, краще дайте їм прохолодної води і вигуляйте їх вранці та ввечері.

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Спекотного літа тваринам не потрібен одяг, для прогулянок краще вибирати ранкові або вечірні години. Також важливо не забувати брати з собою воду. Про це повідомила кандидатка ветеринарних наук, доцентка і практикуюча лікарка Терезія Локес-Крупко в коментарі виданню "Суспільне".

Не одягайте тварин у спеку

За словами фахівця, деякі власники продовжують одягати своїх тварин навіть у спекотну погоду.

"Це категорично небезпечно, не можна таке робити, тому що ми самостійно робимо їм тепловий перегрів. Це не діти, яких потрібно постійно одягати. Це тварини, у яких є хутро", — каже Терезія Локес-Крупка.

Не гуляйте з улюбленцями на сонці

Також за її словами, гуляти з твариною краще вранці або ввечері, коли температура повітря нижча.

"Це приблизно до 9:00 ранку і десь після 17:00, після 18:00. В обід, якщо є потреба в прогулянці, то прогулюватися незначну кількість часу — швидко вийшли, десь у затінку погуляли і повернулися. І, відповідно, уникати дуже активних ігор", — сказала вона.

Давайте тваринам більше води

Також Терезія Локес-Крупко додала, що на прогулянку з твариною необхідно брати воду.

"Вода фільтрована, прохолодна завжди має бути в господаря. Якщо ви на тривалий час ідете гуляти в парк, то є спеціальні поїлки або беруть із собою люди мисочки, щоб тварину напоїти".

Не залишайте улюбленців у машині

Вона також наголосила, що у спеку не можна залишати тварину в автомобілі.

"Бувають випадки, коли внаслідок теплового удару тварина гине. Якщо є потреба їхати, то відкривати вікна. Не так, щоб собака виліз, а щоб свіже повітря могло заходити".

Не стрижіть котів

Також експертка висловилася і щодо стрижки для тварин у спекотну погоду.

Стрижка котам потрібна тільки в разі, коли у них багато ковтунів. В інших випадках тварину не потрібно стригти, тому що їхня шерсть має повітряну "подушку". Якщо шерсть зістригти, то буде важче витримати спеку.

В Україну прийшла сильна спека

У понеділок, 1 липня, очікується неймовірна спека в Україні. Температура повітря підніметься до 37 градусів.

1 липня максимальна температура повітря сягне 30-35 градусів тепла, тоді як на сході та південному сході очікується 34-37 градусів. На заході температура повітря буде нижчою на кілька градусів (до +30) через грозові дощі.

Нагадаємо, 27 червня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в Україні збільшать періоди відключення світла. Адже в липні-серпні очікується пікове споживання електроенергії. Навантаження на енергосистему зростає через обстріли ЗС РФ, ремонт енергоблоків АЕС і спеку.