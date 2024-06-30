До +37 градусів: коли Україну накриє неймовірна спека (карта)

У більшості областей 1 липня очікується суха погода з високою пожежною небезпекою. 3-4 липня спека в Україні почне стихати, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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У понеділок, 1 липня, очікується неймовірна спека в Україні. Температура повітря підніметься до 37 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

"Першого липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи", — сказала Наталка Діденко.

Спека в Україні: де буде найтепліше

За словами Діденко, 1 липня максимальна температура повітря досягне 30-35 градусів тепла, тоді як на сході та південному сході очікується 34-37 градусів. На заході температура повітря буде нижчою на декілька градусів (до +30) через грозові дощі.

"Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері", — пояснила синоптикиня.

На значній території України 1 липня очікується суха погода з високою пожежною небезпекою.

У Києві буде спекотно, очікується 32-34 градуси тепла, сухо, без опадів.

"Така жалюча спека ще триватиме. Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", — зазначила Діденко.

Спека в Україні слабшатиме 4-5 липня, зокрема, на Одещині. Тоді як на сході та півдні залишатимуться високі градуси.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що в Карачі Пакистані спостерігається спека, від якої помирають люди. В місцевих моргах не вистачає місць для нових тіл.

Того ж дня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що в Україні збільшать періоди вимкнення світла через велике споживання кондиціонерів. Зокрема, спекотна погода впливає на навантаження на енергосистему.