Три тіла на одній поличці в морзі: в Пакистані через спеку могло загинути понад 400 людей

Більшість із загиблих проживали в бідних населених пунктах. У моргах спостерігається складна ситуація, для померлих майже не залишилося місця.

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У Карачі в Пакистані від спеки за останні три дні померло 29 людей. Про це повідомили в DAWN.

Журналісти зауважили, що протягом доби даними JPMC було зафіксовано 22 випадки теплового удару. Проте департаментом охорони здоровʼя було підтверджено лише одну жертву через спеку.

У морзі Фонду Едхі зареєстровано 427 тіл протягом останніх чотирьох днів. За словами голови Фонду Фейсала, більшість із жертв — з бідних районів.

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"Я не лікар, тому я не буду коментувати фактичну причину смерті цих людей, але більшість з них родом з бідних населених пунктів, де є енергетичне навантаження протягом тривалого часу", — сказав Фейсал Едхі.

Він зауважив, що в одному з моргів ще є місця для 200 тіл, тоді як в інших двох — по 32. Едхі наголосив, що морги настільки заповнені, що три тіла змушені тримати на одній полиці. Крім цього, для звільнення місця декілька тіл відправили раніше на поховання, ніж це робиться зазвичай.

"І не тільки ми стикаємося з нестачею місця для тіл. Інші морги, навіть у мечетях та імамбаргах, стикаються з подібною ситуацією", — пояснив він.

Нагадаємо, 12 червня у ЗМІ повідомили, в Європі спостерігалися екстремальні погодні умови. А саме: спека накрила Туреччину, Грецію і Кіпр, тоді як в Іспанії — повені. Зокрема, на Кіпрі було зафіксовано 43 градуси тепла, що спровокувало лісові пожежі, а в Туреччині температура повітря піднялася на 8–12 градусів вище за сезонну норму.