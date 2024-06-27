Три тела на одной полочке в морге: в Пакистане из-за жары могло погибнуть более 400 человек

Большинство из погибших проживали в бедных населенных пунктах. В моргах наблюдается сложная ситуация, для умерших почти не осталось места.

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В Карачи в Пакистане от жары за последние три дня умерло 29 человек. Об этом сообщили в DAWN.

Журналисты отметили, что в течение суток данными JPMC было зафиксировано 22 случая теплового удара. Однако департаментом здравоохранения была подтверждена только одна жертва из-за жары.

В морге Фонда Эдхи зарегистрировано 427 тел в течение последних четырех дней. По словам главы Фонда Фейсала, большинство из жертв — из бедных районов.

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"Я не врач, поэтому я не буду комментировать фактическую причину смерти этих людей, но большинство из них родом из бедных населенных пунктов, где есть энергетическая нагрузка в течение длительного времени", — сказал Фейсал Эдхи.

Он отметил, что в одном из моргов еще есть места для 200 тел, тогда как в других двух — по 32. Эдхи отметил, что морги настолько заполнены, что три тела вынуждены держать на одной полке. Кроме этого, для освобождения места несколько тел отправили раньше на захоронение, чем это делается обычно.

"И не только мы сталкиваемся с нехваткой места для тел. Другие морги, даже в мечетях и имамбаргах, сталкиваются с подобной ситуацией", — пояснил он.

Напомним, 12 июня в СМИ сообщили, в Европе наблюдались экстремальные погодные условия. А именно жара накрыла Турцию, Грецию и Кипр, тогда как в Испании — наводнения. В частности, на Кипре было зафиксировано 43 градуса тепла, что спровоцировало лесные пожары, а в Турции температура воздуха поднялась на 8-12 градусов выше сезонной нормы.