Умер рекордсмен, проживший в браке 85 лет: его жена рассказала, в чем секрет

В Бразилии на 107-м году жизни умер Маноэл Анжелим Дино, который вместе со своей женой Марией де Соуза Дино был официально признан Книгой рекордов Гиннеса как пара, которая дольше всех живет в браке. Супруги прожили вместе почти 85 лет.

20 октября в возрасте 106 лет и 95 дней ушел из жизни Маноэл Анжелим Дино. Этот мужчина и его 102-летняя жена, Мария де Соуза Дино, были рекордсменами Книги рекордов Гиннеса как супруги, прожившие в браке дольше всех, говорится на официальном сайте организации.

История любви, победившей время

История любви Маноэла и Марии началась еще в 1936 году, когда они познакомились. Настоящий "романтический поворот" в их отношениях произошел в 1940 году.

Как рассказывал Маноэл, это была не просто симпатия, а любовь с первого взгляда (хоть и "своеобразная"), которая вспыхнула с новой силой. Мужчина признался Марии в своих чувствах, и она ответила согласием на свидание.

Маноэл Анжелим Дино с женой Фото: Guinnessworldrecords

Пара заключила брак в том же году в небольшой часовне в городке Боа-Вентура, штат Сеара, Бразилия. Сначала мать Марии не была в восторге от этой идеи, но настойчивость будущего зятя и его искренность быстро завоевали расположение семьи.

Секрет счастливой жизни

Супруги работали в сельском хозяйстве, выращивая табак на продажу, чтобы обеспечить свою семью. У Маноэла и Марии родилось 13 детей, 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.

На вопрос о том, в чем секрет такого невероятно долгого и счастливого брака, Мария де Соуза Дино всегда давала лаконичный и глубокий ответ.

"Секрет нашего долгого брака был очень прост — это любовь", — делилась Мария.

