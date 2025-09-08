Кот не простил хозяйке, что оставила его дома: его реакция стала вирусной (видео)

Жительница США уехала на неделю из дома и попросила соседку посмотреть за своим котом Плутоном. За время отсутствия хозяйки пушистый успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.

Владелица кота говорит, что пушистый был уже сердитым, пока подруга пытается его успокоить, как это видно опубликованном ролике в TikTok.

Видео быстро стало вирусным — собрало более 7,1 млн просмотров и 1,8 млн лайков. На кадрах заметно, что кот по имени Плутон злится на свою хозяйку за то, что она оставила его дома, уехав на выходные.

"Что случилось, Плутон? Хочешь к маме? Она уехала в Нью-Йорк повидаться с папой. Она скоро вернется", — слышно, как говорит женщина, но кот не перестает жалостливо скучать по своей хозяйке.

Подруга владелицы объясняет, что "мама скоро вернется". При этом Плутон, выпучив глаза и прижав уши назад, начинает громко мяукать, словно протестуя.

"Я уехала на выходные, и мамина подруга ухаживает за Плутоном. Он тяжело это переносит. Но сейчас уже все хорошо", — написала владелица котика.

Известно, что владелица пушистого живет в штате Флорида.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, владельцы животных посоветовали несколько вещей, которые следует сделать с животным во время разлуки с владелицей. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Он выглядит растерянным, может, напуганным и готовым к нападению. Дай ему несколько лакомств и погладь, чтобы успокоился";

"Плутон готовится сорвать злость на тебе";

"Он не скучает по маме — он злой! Беги, потому что сейчас нападет";

"Лучше убедиться, что есть вода, еда и коту спокойно. Если придет на руки, лучше успокоить и погладить".

