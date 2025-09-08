Кіт не пробачив господарці, що залишила його вдома: його реакція стала вірусною (відео)

Мешканка США поїхала на тиждень з дому та попросила сусідку подивитися за своїм котом Плутоном. За час відсутності господині пухнастий встиг образитися на власницю, а його реакція її подрузі стала вірусною.

Related video

Власниця кота говорить, що пухнастий був уже сердитим, поки подруга намагається його заспокоїти, як це видно опублікованому ролику в TikTok.

Відео швидко стало вірусним — зібрало понад 7,1 млн переглядів та 1,8 млн лайків. На кадрах помітно, що кіт на ім’я Плутон злиться на свою господарку за те, що вона залишила його вдома, поїхавши на вихідні.

"Що сталося, Плутоне? Хочеш до мами? Вона поїхала до Нью-Йорка побачити тата. Вона скоро повернеться", — чутно, як говорить жінка, але кіт не перестає жалісно сумувати за своєю господаркою.

Подруга власниці пояснює, що "мама скоро повернеться". Водночас Плутон, витріщивши очі й притиснувши вуха назад, починає голосно нявкати, немов протестуючи.

"Я поїхала на вихідні, і мамина подруга доглядає за Плутоном. Він важко це переносить. Але зараз уже все добре", — написала власниця котика.

Наразі відомо, що власниця пухнастого мешкає в штаті Флорида.

Що кажуть у мережі

У коментарях до вірусного відео, власники тварин порадили кілька речей, які слід зробити з твариною під час розлуки з власницею. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Він виглядає розгубленим, може, наляканим і готовим до нападу. Дай йому кілька ласощів і погладь, щоб заспокоївся";

"Плутон готується зірвати злість на тобі";

"Він не сумує за мамою — він злий! Біжи, бо зараз нападе";

"Краще переконатися, що є вода, їжа та котові спокійно. Якщо прийде на руки, краще заспокоїти та погладити".

Раніше Фокус розповідав, як кіт розсмішив своєю поведінкою жінку. Її акт доброти перетвориться на курйозний епізод, від якого будуть сміятися жінка та користувачі Інтернету.

Згодом стало відомо, що "тату" на лапі кота збило з пантелику господарку. Побачений візерунок шерсті кота склався у цікаву оптичну ілюзію, яка чимось нагадує татуювання, яке жінка іронічно назвала "тату".