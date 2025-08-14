Оптична ілюзія: "тату" на лапі кота збило з пантелику господарку (відео)

Власниця котика зі США знімала на відео свого улюбленця, та ненароком направила камеру на задню лапу пухнастого. Побачений візерунок шерсті кота склався у цікаву оптичну ілюзію, яка чимось нагадує татуювання, яке жінка іронічно назвала "тату".

Related video

Американка вважає, що ця оптична ілюзія є нічим іншим, як зображення колишньої його пухнастого мешканця, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Ролик з цікавим оптичним збігом став вірусним — набрав понад 79 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, що жінка знімає свого котика, після чого фокус камери спрямовується на задню лапу тварини.

Під час руху помітно, що чорно-білий візерунок на шерсті починає трансформуватися в оптичну ілюзію. В ній легко можна розгледіти фігуру іншого кота чи кішки чорного кольору.

Побачивши цей візерунок, власниця кота іронічно назвала цей незвичний збіг "тату з колишньою" на літі пухнастого. Жінка з гумором підписала вірусний ролик і переконана, що він "досі її кохає".

"В нього досі — тату його колишньої", — йдеться в описі відео.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного відео, юзери не приховували свого сміху від побаченої оптичної ілюзії. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Можна завжди прикрити це крутим новим малюнком";

"Це було давно. Він не любить про неї говорити";

"Це його мама, зрозуміло?";

"Він нічого не шкодує… і носить це з гордістю";

"Схоже, що це просто дівчина у стилі пін-ап. Класичне татуювання".

Раніше Фокус розповідав, що знімок сина з татом виявився оптичною ілюзією. Користувачі в соцмережах зізналися, що не відразу второпали, де тут можна знайти саме незвичний обман очей.

Згодом стало відомо про оптичну ілюзію кота під час прання. Жінка закинула речі в пральну машинку, та потім їй здалося, що вона випадково зачинила свою кішку.