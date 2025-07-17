Жінка подумала, що зачинила кота в пралці: потім вона ретельніше пригляділася (відео)

Британка Гейлі Берк з Манчестера закинула речі в пральну машинку, та потім їй здалося, що вона випадково зачинила свою кішку. Коли жінка ретельніше придивилися, то зрозуміла, що в неї перед очима виникла незвична оптична ілюзія.

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Вона говорить, що в цей момент у неї ледве не підкосилися ноги від побаченого, та зрештою зрозуміла, що їй лише примарилося, розповідає господиня у своєму Tiktok.

Ролик британки став вірусним — набрав майже 500 тис. переглядів, понад 8 тис. лайків та сотні коментарів. Сама Гейлі розповідає, що планувала попрати рушники та халат, яким користується на своїй роботі перукарки.

"І щойно я зачинила дверцята барабана, мені здалося, ніби моя кішка всередині", — розповіла пані Берк журналістам Newsweek.

Вона додає, що в неї вдома живе кішка Джен, який назвали на честь мами покійної. В ту мить, коли жінка зачинила двері пралки, то подумала про себе, що Джен "піде слідом за мамою". Коли її паніка досягла апогею, вона вирішила ретельніше придивитися.

І в цей момент вона розуміє — тварини не було не в пральній машині, а її обманула оптична ілюзія. Незвичну картинку "присутності кішки" створили ґудзики на перукарському халаті, притиснуті до скла дверцят. Саме вони й створили видимість, що там могла бути улюблениця пані Берк.

Гейлі зізналася, що виклала відео, щоб переконатися, що не лише їй одній здалося, ніби в машинці сидить кішка.

"Я справді зраділа, коли інші люди теж сказали, що бачили кота — значить, я не божевільна. Але найбільше — я полегшено зітхнула, бо це справді не була Джен", — резюмує британка.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика жінки, багато власників котів відгукнулися на її відео. Вони ділилися своїми історіями про те, що бачили та що мали дуже схожі історії з домашніми тваринами, які ненароком опинялися в побутовій техніці.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Передивилась відео — і точно бачу те ж саме, що і ти";

"Подумав, що це моя кішка в машинці — а вона в мене біла";

"Ніколи не запускаю прання, доки не знайду свою кішку".

"Я витягла рушники з пральної машинки, кинула в сушку й увімкнула її. Слухаю — якийсь глухий стукіт. Думала, речі злиплися. Вирішила розправити — відкриваю сушку, а звідти вистрибує моя кішка! Вона, виявляється, вже спала там. Бідолашна, але все обійшлося".

Раніше Фокус розповідав, як зниклий гаманець лежав кілька днів прямо на очах власника. Найбільшим здивуванням було те, що розшукуваний предмет гардероба став частиною оптичної ілюзії в кімнаті, де чоловік доволі часто бував щодня.

Згодом повідомлялося, що кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря. Коли він побачив, що його улюбленець накоїв шкоди, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.