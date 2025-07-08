Неймовірна оптична ілюзія: зниклий гаманець лежав кілька днів прямо на очах власника (фото)

Мешканець США розповів, що загубив свого гаманця два дні тому та не міг знайти його. Найбільшим здивуванням було те, що розшукуваний предмет гардероба став частиною оптичної ілюзії в кімнаті, де чоловік доволі часто бував щодня.

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Своєю історією та фото зі знахідкою чоловік поділився з користувачами на одному з форумів Reddit.

За словами героя історії, він шукав свій загублений гаманець у всій квартирі протягом двох днів. Та випадково він побачив розшукуваний предмет, який лежав у ванні, створивши неймовірну оптичну ілюзію.

Спробуйте знайти самі загублений гаманець Фото: Reddit

Виявилось, що гаманець усе цей час лежав на підлозі у ванній прямо перед очима чоловіка. Справжня оптична ілюзія, де прямокутний гаманець лежить на плитці ванної кімнати так, що його не відразу можна помітити на світлині.

Гаманець лежав у ванній (обведений червоним колом) Фото: Reddit

Ця історія стала неймовірно вірусною в Reddit, набравши 27 тис. реакцій та понад 500 коментарів щодо цієї ситуації.

Реакція користувачів

В коментарях до допису, низка користувачів висловила співчуття чоловіку, що він не міг знайти гаманця. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Дуже добре маскувався";

"Знайшов його за хвилину, але це справді дивно, як він там опинився";

"Знайшов за 4 секунди! Вибач, що так швидко. Це дійсно злегка дратівливе місце для чорного гаманця";

"А ти не ходив в туалет два дні? Він буквально перед очима в тебе був";

"Я одразу подивився на підлогу";

"Боже, я б дуже злився на себе, лол".

Раніше Фокус розповідав, як знімок батька з сином у басейні став вірусним. Користувачі в соцмережах зізналися, що не відразу второпали, де тут можна знайти оптичну ілюзію

Згодом стало відомо, що ілюзіоністи потрапляють в пастку своїх ілюзій. Дослідники кажуть, що вплив ілюзії працює і на самих фокусників, які часто невірно сприймають вплив своїх трюків на глядачів.