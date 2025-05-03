Ілюзіоністи часто потрапляють в обман власних фокусів через глядачів: вчені назвали причину

Ілюзіоністи часто демонструють номери, в яких за допомогою обману зору та уваги здатні втілити цікаві фокуси. Однак дослідники кажуть, що так само це працює і на самих фокусників, які часто невірно сприймають вплив своїх трюків на глядачів.

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Про це повідомляє WhatstheJam.

Дослідники провели низку експериментів, у якій встановили, що часто ілюзіоністи неправильно розуміють, як їхні виступи сприймаються аудиторією. Зокрема, фокусники вважали, що активна участь у фокусі посилить почуття подиву в учасників.

Однак учасники менше насолоджувалися фокусом і насправді були більше спантеличені тим, що відбувалося. Також виявило, що фокус, який відбувається перед глядачем, не є більш захопливим, ніж коли він відбувається на відстані.

Доцент психології в Плімутському університеті Густан Кун переконаний, що підказка у відповіді на це питання полягає у тому, як саме слід розуміти вплив ілюзії на глядача, і як глядач може вплинути на фокусника.

"Ми вивчаємо фокусників та фокуси, тому що вони дають нам розуміння того, як людей можна ввести в оману та обдурити. Фокусники створюють фокус, а потім вирішують, чи він працює, чи ні. Але ми виявили, що навіть фокусники можуть помилятися у сприйнятті як себе, так і глядачів під час фокусів", — каже дослідник.

За його словами, навіть з роками досвіду, людське сприйняття "все ще може збивати нас з пантелику". Тому, на думку фахівця, це багато говорить про "мистецтво ілюзіонізму та про роботу людського розуму".

"Протягом багатьох століть, фокусники багато дізналися про розум і знайшли способи перетворити його дивацтва та сліпі плями в сприйнятті. Але магія – це не просто трюки, це потужний інструмент для розуміння прихованих обмежень розуму, і ми хотіли побачити, чи є точними розуміння та інстинкти, розроблені магами.Те, наскільки вони не є точними, було дещо несподіваним і ставить під сумнів низку глибоко вкорінених припущень у магії", — констатує пан Кун.

Його думку продовжує доктор Радослав Вінча з Університету Центрального Ланкаширу. Він додає, що отримані висновки також "проливають нове світло на наше відчуття свободи волі та діяльності"

"Порушуючи питання про природу прийняття рішень та контроль, який, на нашу думку, ми маємо над своїми думками та діями. На відміну від того, що передбачала б більшість із нас, люди відчувають більший контроль над своїми діями, наприклад, фізичним вибором карти, ніж над своїм мисленням, коли їх просять подумати про випадкову карту. Це показує, що наше відчуття контролю відрізняється між нашими діями та думками, але не так, як передбачали б вчені", — вказує вчений.

Раніше повідомлялося, як чоловік "читає думки" за допомогою фокуса з гральними картами. Після перегляду відео люди спантеличені тим, що чоловік читає думки на відстані, однак деяким вдається розгадати його тайну.

Згодом стало відомо, що відому фокусницю поновили у визнаному клубі ілюзіоністів. 30 років тому Софі Ллойд вигнали з елітного клубу через нахабний фокус, однак наразі її талант визнали майстри ілюзіонізму.