Иллюзионисты часто попадают в обман собственных фокусов из-за зрителей: ученые назвали причину

Иллюзионисты часто демонстрируют номера, в которых с помощью обмана зрения и внимания способны воплотить интересные фокусы. Однако исследователи говорят, что так же это работает и на самих фокусников, которые часто неверно воспринимают влияние своих трюков на зрителей.

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Об этом сообщает WhatstheJam.

Исследователи провели ряд экспериментов, в которой установили, что часто иллюзионисты неправильно понимают, как их выступления воспринимаются аудиторией. В частности, фокусники считали, что активное участие в фокусе усилит чувство удивления у участников.

Однако участники меньше наслаждались фокусом и на самом деле были больше озадачены происходящим. Также обнаружило, что фокус, который происходит перед зрителем, не является более захватывающим, чем когда он происходит на расстоянии.

Доцент психологии в Плимутском университете Густан Кун убежден, что подсказка в ответе на этот вопрос заключается в том, как именно следует понимать влияние иллюзии на зрителя, и как зритель может повлиять на фокусника.

"Мы изучаем фокусников и фокусы, потому что они дают нам понимание того, как людей можно ввести в заблуждение и обмануть. Фокусники создают фокус, а затем решают, работает он или нет. Но мы обнаружили, что даже фокусники могут ошибаться в восприятии как себя, так и зрителей во время фокусов", — говорит исследователь.

По его словам, даже с годами опыта, человеческое восприятие "все еще может сбивать нас с толку". Поэтому, по мнению специалиста, это многое говорит об "искусстве иллюзионизма и о работе человеческого разума".

"На протяжении многих веков фокусники многое узнали о разуме и нашли способы преобразовать его странности и слепые пятна в восприятии. Но магия — это не просто трюки, это мощный инструмент для понимания скрытых ограничений разума, и мы хотели увидеть, являются ли точными понимание и инстинкты, разработанные магами. то, насколько они не являются точными, было несколько неожиданным и ставит под сомнение ряд глубоко укоренившихся предположений в магии", — констатирует г-н Кун.

Его мысль продолжает доктор Радослав Винча из Университета Центрального Ланкашира. Он добавляет, что полученные выводы также "проливают новый свет на наше ощущение свободы воли и деятельности"

"Поднимая вопрос о природе принятия решений и контроле, который, по нашему мнению, мы имеем над своими мыслями и действиями. В отличие от того, что предполагало бы большинство из нас, люди чувствуют больший контроль над своими действиями, например, физическим выбором карты, чем над своим мышлением, когда их просят подумать о случайной карте. Это показывает, что наше ощущение контроля отличается между нашими действиями и мыслями, но не так, как предполагали бы ученые", — указывает ученый.

Ранее сообщалось, как мужчина "читает мысли" с помощью фокуса с игральными картами. После просмотра видео люди озадачены тем, что мужчина читает мысли на расстоянии, однако некоторым удается разгадать его тайну.

Впоследствии стало известно, что известную фокусницу восстановили в признанном клубе иллюзионистов. 30 лет назад Софи Ллойд выгнали из элитного клуба из-за наглого фокуса, однако сейчас ее талант признали мастера иллюзионизма.