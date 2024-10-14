Мужчина "читает мысли" с помощью фокуса с игральными картами: почему это поражает людей (видео)

По информации журналистов, после просмотра видео люди озадачены тем, что мужчина читает мысли на расстоянии, однако некоторым удается разгадать его тайну.

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Фокусник в TikTok @alakazammagicshop умеет "читать мысли" с помощью загадочного карточного фокуса, чем очень пугает людей. Об этом пишет Mirror.

Издание отмечает, что зрители озадачены тем, что мужчине удается читать мысли тех, кто смотрит его дома. Трюк заключается в том, что зритель выбирает одну из пяти карт, которые показаны на экране, и до конца трюка загаданная карта не должна появиться на экране.

Фокусник держит в руке пять карт: пикового короля, крестовую даму, чирвовый валет, чирвовую даму и бубновый король. Он поворачивает карты "лицом" к себе, перемешивает и убирает одну карту, которую, по его мнению, задумала его аудитория. Когда он поворачивает руку с оставшимися четырьмя картами, зрители отмечают, что у него отсутствует именно та карта, которую они загадали. Люди были удивлены его ловкостью рук. Некоторые даже назвали фокусника "потрясающим экстрасенсом", которого невозможно обмануть.

"Я пытался обмануть его, выбирая разные карты каждый раз... но он каждый раз знал! Потрясающий экстрасенс, за которым стоит следить", — написал один из пользователей сети.

Некоторые предположили, что фокусник показывает совсем другие карты.

"Забавно, как чирвовая дама превратилась в бубновую? Видимо, магия", — написал один из пользователей.

Однако тысячи людей все же озадачены и ошеломлены его фокусом.

Ранее Фокус писал о том, как 58-летний Майкл Бакнер из Южной Каролины решил пропустить поездку в казино и вместо этого выиграл 2 миллиона долларов по лотерейному билету. Выигрыш он решил потратить рационально.

Напомним, недавно пара забронировала номер в "отеле с привидениями" Ye Olde Kings Head в Честере (Великобритания). Однако после просмотра видеокамер наблюдения они не на шутку перепугались.