Чоловік "читає думки" за допомогою фокуса з гральними картами: чому це вражає людей (відео)

За інформацією журналістів, після перегляду відео люди спантеличені тим, що чоловік читає думки на відстані, однак деяким вдається розгадати його тайну.

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Фокусник в TikTok @alakazammagicshop вміє "читати думки" за допомогою загадкового карткового фокуса, чим дуже лякає людей. Про це пише Mirror.

Видання зазначає, що глядачі спантеличені тим, що чоловіку вдається читати думки тих, хто дивиться його вдома. Трюк полягає в тому, що глядач вибирає одну з п'яти карт, які показані на екрані, і до кінця трюку загадана карта не має з'явитись на екрані.

Фокусник тримає в руці п'ять карт: пікового короля, хрестову даму, чирвовий валет, чирвову даму та бубновий король. Він повертає їх "обличчям" до себе, перемішує та прибирає одну карту, яку, на його думку, задумала його аудиторія. Коли він повертає руку із залишеними чотирма картами, глядачі відзначають, що у нього відсутня саме та карта, яку вони загадали. Люди були здивовані його спритністю рук. Деякі навіть назвали фокусника "приголомшливим екстрасенсом", якого неможливо обманути.

"Я намагався обдурити його, вибираючи різні карти щоразу… але він щоразу знав! Приголомшливий екстрасенс, за яким варто стежити", — написав один із користувачів мережі.

Деякі припустили, що фокусник показує зовсім інші карти.

"Кумедно, як чирвова дама перетворилася на бубнову? Мабуть, магія", — написав один із користувачів.

Однак тисячі людей все ж спантеличені та приголомшені його фокусом.

Раніше Фокус писав про те, як 58-річний Майкл Бакнер із Південної Кароліни вирішив пропустити поїздку в казино і замість цього виграв 2 мільйони доларів за лотерейним білетом. Виграш він вирішив витратити раціонально.

Нагадаємо, нещодавно пара забронювала номер у "готелі з привидами" Ye Olde Kings Head у Честері (Велика Британія). Однак після перегляду відеокамер спостереження вони не на жарт перелякались.