Невероятная оптическая иллюзия: пропавший кошелек лежал несколько дней прямо на глазах владельца (фото)

Житель США рассказал, что потерял свой кошелек два дня назад и не мог найти его. Самым большим удивлением было то, что разыскиваемый предмет гардероба стал частью оптической иллюзии в комнате, где мужчина довольно часто бывал каждый день.

Related video

Своей историей и фото с находкой мужчина поделился с пользователями на одном из форумов Reddit.

По словам героя истории, он искал свой потерянный кошелек по всей квартире в течение двух дней. Но случайно он увидел разыскиваемый предмет, который лежал в ванной, создав невероятную оптическую иллюзию.

Попробуйте найти сами потерянный кошелек Фото: Reddit

Оказалось, что кошелек все это время лежал на полу в ванной прямо перед глазами мужчины. Настоящая оптическая иллюзия, где прямоугольный кошелек лежит на плитке ванной комнаты так, что его не сразу можно заметить на фотографии.

Кошелек лежал в ванной (обведен красным кругом) Фото: Reddit

Эта история стала невероятно вирусной в Reddit, набрав 27 тыс. реакций и более 500 комментариев по этой ситуации.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению, ряд пользователей выразили сочувствие мужчине, что он не мог найти кошелек. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Очень хорошо маскировался";

"Нашел его за минуту, но это действительно странно, как он там оказался";

"Нашел за 4 секунды! Извини, что так быстро. Это действительно слегка раздражающее место для черного кошелька";

"А ты не ходил в туалет два дня? Он буквально перед глазами у тебя был";

"Я сразу посмотрел на пол";

"Боже, я бы очень злился на себя, лол".

Ранее Фокус рассказывал, как снимок отца с сыном в бассейне стал вирусным. Пользователи в соцсетях признались, что не сразу поняли, где здесь можно найти оптическую иллюзию

Впоследствии стало известно, что иллюзионисты попадают в ловушку своих иллюзий. Исследователи говорят, что влияние иллюзии работает и на самих фокусников, которые часто неверно воспринимают влияние своих трюков на зрителей.