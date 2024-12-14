Случайный снимок отца с сыном в бассейне стал вирусным в интернете: в чем причина (фото)

Пользователи в соцсетях признались, что не сразу поняли, где здесь можно найти оптическую иллюзию. Однако впоследствии разглядели и признались, что все куда гораздо проще.

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Один мужчина решил зайти в бассейн и случайно попал на фотографию, которая стала вирусной в интернете из-за оптической иллюзии. Об этом случае пишет британский таблоид Mirror.

Фото мужчины собрало более 16 000 лайков в группе Facebook и привлекает внимание по одной действительно случайной причине. Присмотритесь сами — мужчина находится в бассейне со своим сыном, который сидит у него на спине, создавая таким образом интересную оптическую иллюзию.

Снимок мужчины с сыном (фото: Hood Memes/Facebook) Фото: Hood Memes/Facebook

Если внимательно разглядеть фото, то можно увидеть, как сын в сине-красном костюме сидит на спине у мужчины. Пойманный кадр также показывает, что их головы наложились в момент фотографирования, что создает интересную оптическую иллюзию. В группе Facebook, где был размещен этот снимок, добавили сообщение к этой фотографии: "Мне понадобилось 5 минут, чтобы найти голову ребенка".

Пользователи в сети не смогли сразу понять, в чем здесь был обман зрения и не смогли понять, что головы сына и отца наложились. Они писать следующие реплики на оптическую иллюзию, которая была на снимке:

"Это в воде? Так куда смотреть?"

"Там нет детской головы, только папина".

"Я сейчас вижу что здесь не так. Мой мозг слишком много думал"

"Да, мне нужно было аж 45 минут".

"Ого, это было тяжело".

"У него есть воображаемый друг".

"Это же легко, что его голова там. Она просто размылась".

"Я вижу голову ребенка, только когда держу телефон вверх дном".

"Зум просто лучший".

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