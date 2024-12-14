Случайный снимок отца с сыном в бассейне стал вирусным в интернете: в чем причина (фото)
Пользователи в соцсетях признались, что не сразу поняли, где здесь можно найти оптическую иллюзию. Однако впоследствии разглядели и признались, что все куда гораздо проще.
Один мужчина решил зайти в бассейн и случайно попал на фотографию, которая стала вирусной в интернете из-за оптической иллюзии. Об этом случае пишет британский таблоид Mirror.
Фото мужчины собрало более 16 000 лайков в группе Facebook и привлекает внимание по одной действительно случайной причине. Присмотритесь сами — мужчина находится в бассейне со своим сыном, который сидит у него на спине, создавая таким образом интересную оптическую иллюзию.
Если внимательно разглядеть фото, то можно увидеть, как сын в сине-красном костюме сидит на спине у мужчины. Пойманный кадр также показывает, что их головы наложились в момент фотографирования, что создает интересную оптическую иллюзию. В группе Facebook, где был размещен этот снимок, добавили сообщение к этой фотографии: "Мне понадобилось 5 минут, чтобы найти голову ребенка".
Пользователи в сети не смогли сразу понять, в чем здесь был обман зрения и не смогли понять, что головы сына и отца наложились. Они писать следующие реплики на оптическую иллюзию, которая была на снимке:
- "Это в воде? Так куда смотреть?"
- "Там нет детской головы, только папина".
- "Я сейчас вижу что здесь не так. Мой мозг слишком много думал"
- "Да, мне нужно было аж 45 минут".
- "Ого, это было тяжело".
- "У него есть воображаемый друг".
- "Это же легко, что его голова там. Она просто размылась".
- "Я вижу голову ребенка, только когда держу телефон вверх дном".
- "Зум просто лучший".
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