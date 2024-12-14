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МирФан

Случайный снимок отца с сыном в бассейне стал вирусным в интернете: в чем причина (фото)

мужчина в бассейне
Фото: Hood Memes/Facebook | Снимок мужчины в бассейне стал невероятно вирусным в соцсетях

Пользователи в соцсетях признались, что не сразу поняли, где здесь можно найти оптическую иллюзию. Однако впоследствии разглядели и признались, что все куда гораздо проще.

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Один мужчина решил зайти в бассейн и случайно попал на фотографию, которая стала вирусной в интернете из-за оптической иллюзии. Об этом случае пишет британский таблоид Mirror.

Фото мужчины собрало более 16 000 лайков в группе Facebook и привлекает внимание по одной действительно случайной причине. Присмотритесь сами — мужчина находится в бассейне со своим сыном, который сидит у него на спине, создавая таким образом интересную оптическую иллюзию.

Снимок мужчины с сыном Fullscreen
Снимок мужчины с сыном (фото: Hood Memes/Facebook)
Фото: Hood Memes/Facebook

Если внимательно разглядеть фото, то можно увидеть, как сын в сине-красном костюме сидит на спине у мужчины. Пойманный кадр также показывает, что их головы наложились в момент фотографирования, что создает интересную оптическую иллюзию. В группе Facebook, где был размещен этот снимок, добавили сообщение к этой фотографии: "Мне понадобилось 5 минут, чтобы найти голову ребенка".

Пользователи в сети не смогли сразу понять, в чем здесь был обман зрения и не смогли понять, что головы сына и отца наложились. Они писать следующие реплики на оптическую иллюзию, которая была на снимке:

  • "Это в воде? Так куда смотреть?"
  • "Там нет детской головы, только папина".
  • "Я сейчас вижу что здесь не так. Мой мозг слишком много думал"
  • "Да, мне нужно было аж 45 минут".
  • "Ого, это было тяжело".
  • "У него есть воображаемый друг".
  • "Это же легко, что его голова там. Она просто размылась".
  • "Я вижу голову ребенка, только когда держу телефон вверх дном".
  • "Зум просто лучший".

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