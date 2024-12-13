"Никто не знает": молодожены смотрели свадебные снимки и заметили одну курьезную деталь (фото)

Дэнни Стино и его жена Дейзи из Чикаго совсем не расстроились из-за этого инцидента, а наоборот решили отнестись к этому с юмором.

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Когда молодожены просматривали фотографии со своей свадьбы, то наткнулись на нечто необычное — фотографию двух незнакомых девушек. Супруги загрузили снимок в интернет, чтобы разыскать незваных гостей, которых никто из присутствующих на церемонии не знал. Как ни странно, расследование пары в социальных сетях увенчалось успехом.

Дэнни Стино и его жена Дейзи из Чикаго (США) совсем не расстроились, что на их праздник попали чужаки, а наоборот решили над этим посмеяться и найти их.

"Вот девушки, которые ворвались на нашу свадьбу. Честно говоря, мы бы хотели познакомиться с ними и пообедать. Так что дайте нам знать, если знаете их!" — написал Дэнни в описании к опубликованным фотографиям.

Пользователи сети не замедлили с ответом. Буквально через несколько часов один из читателей написал: "Брат, это моя сестра Валари и ее лучшая подруга — Грейслин. Они хохотали над этим за ужином на День Благодарения".

Через несколько дней после этого супруги Стино связались с девушками с помощью Zoom. Хулиганки, которые теперь стали звездами TikTok, не стеснялись рассказывать о своей выходке.

"В тот день я гостила у Грейслин. Никаких планов на вечер у нас не было, так что мы подумали: "А почему бы нам не поехать на свадьбу?". Нашли самые популярные свадебные площадки в Милуоки и пошли туда в разведку", — рассказывает Валари в разговоре с журналистами Newsweek.

Дэнни и Дейзи, в свою очередь, признаются, что навсегда запомнят эту курьезную историю.

"Они нам ничего не испортили, а именно этим и отличаются хорошие гости. Думаю, что мы будем друзьями и, пожалуй, так же испортим своим присутствием их свадьбы, когда придет время", — смеется Стино.

Напомним, ранее Фокус писал, что 29-летнюю Кади раскритиковали в интернете за то, что она согласилась выйти замуж за своего парня, 22-летнего Wrthl$$, всего через 48 часов после их первого знакомства.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.