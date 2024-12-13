"Ніхто не знає": молодята переглядали весільні знімки й помітили одну курйозну деталь (фото)

Денні Стіно та його дружина Дейзі з Чикаго зовсім не засмутились через цей інцидент, а навпаки вирішили поставитися до цього з гумором.

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Коли молодята переглядали фотографії зі свого весілля, то натрапили на дещо незвичне — світлину двох незнайомих дівчат. Подружжя завантажило знімок в інтернет, щоб розшукати непроханих гостей, яких ніхто з присутніх на церемонії не знав. Як не дивно, розслідування пари в соціальних мережах увінчалось успіхом.

Денні Стіно та його дружина Дейзі з Чикаго (США) зовсім не засмутились, що на їхнє свято потрапили чужинці, а навпаки вирішили з цього посміятися й знайти їх.

"Ось дівчата, які вдерлися на наше весілля. Чесно кажучи, ми б хотіли познайомитися з ними та пообідати. Тож дайте нам знати, якщо знаєте їх!" — написав Денні в описі до опублікованих фотографій.

Користувачі мережі не забарились з відповіддю. Буквально через кілька годин один з читачів написав: "Брате, це моя сестра Валарі та її найкраща подруга — Грейслін. Вони реготали з цього за вечерею на День Подяки".

За кілька днів після цього подружжя Стіно зв'язалася з дівчатами за допомогою Zoom. Хуліганки, які тепер стали зірками TikTok, не соромилися розповідати про свою витівку.

"Того дня я гостювала у Грейслін. Жодних планів на вечір у нас не було, тож подумали: "А чому б нам не поїхати на весілля?". Знайшли найпопулярніші весільні майданчики в Мілуокі й пішли туди в розвідку", — розповідає Валарі у розмові з журналістами Newsweek.

Денні та Дейзі, своєю чергою, зізнаються, що назавжди запам’ятають цю курйозну історію.

"Вони нам нічого не зіпсували, а саме цим і відрізняються хороші гості. Думаю, що ми будемо друзями й, мабуть, так само зіпсуємо своєю присутністю їхні весілля, коли прийде час", — сміється Стіно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 29-річну Каді розкритикували в інтернеті за те, що вона погодилася вийти заміж за свого хлопця, 22-річного Wrthl$$, всього через 48 годин після їхнього першого знайомства.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.