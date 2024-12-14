Випадковий знімок батька з сином у басейні став вірусним в інтернеті: в чому причина (фото)
Користувачі в соцмережах зізналися, що не відразу второпали, де тут можна знайти оптичну ілюзію. Однак згодом розгледіли та зізналися, що все куди набагато простіше.
Один чоловік вирішив зайти в басейн і випадково потрапив на світлину, яка стала вірусною в інтернеті через оптичну ілюзію. Про цей випадок пише британський таблоїд Mirror.
Фото чоловіка зібрало понад 16 000 лайків у групі Facebook і привертає увагу з однієї дійсно випадкової причини. Придивіться самі — чоловік перебуває у басейні зі своїми сином, що сидить в нього на спині, створюючи таким чином цікаву оптичну ілюзію.
Якщо уважно розгледіти фото, то можна побачити, як син у синьо-червоному костюмі сидить на спині у чоловіка. Впійманий кадр також показує, що їхні голови наклалися у момент фотографування, що створює цікаву оптичну ілюзію. У групі Facebook, де був розміщений цей знімок, додали допис до цієї світлини: "Мені знадобилося 5 хвилин, щоб знайти голову дитини".
Користувачі у мережі не змогли відразу зрозуміти, в чому тут був обман зору та не змогли втямити, що голови сина та батька наклалися. Вони писати наступні репліки на оптичну ілюзію, що була на знімку:
- "Це у воді? Так куди дивитися?"
- "Там немає дитячої голови, тільки татова".
- "Я зараз бачу що тут не так. Мій мозок надто багато думав"
- "Так, мені потрібно було аж 45 хвилин".
- "Ого, це було важко".
- "У нього є уявний друг".
- "Це ж легко, що його голова там. Вона просто розмилася".
- "Я бачу голову дитини, лише коли тримаю телефон догори дном".
- "Зум просто найкращий".
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