Випадковий знімок батька з сином у басейні став вірусним в інтернеті: в чому причина (фото)

Користувачі в соцмережах зізналися, що не відразу второпали, де тут можна знайти оптичну ілюзію. Однак згодом розгледіли та зізналися, що все куди набагато простіше.

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Один чоловік вирішив зайти в басейн і випадково потрапив на світлину, яка стала вірусною в інтернеті через оптичну ілюзію. Про цей випадок пише британський таблоїд Mirror.

Фото чоловіка зібрало понад 16 000 лайків у групі Facebook і привертає увагу з однієї дійсно випадкової причини. Придивіться самі — чоловік перебуває у басейні зі своїми сином, що сидить в нього на спині, створюючи таким чином цікаву оптичну ілюзію.

Знімок чоловіка з сином (фото: Hood Memes/Facebook) Фото: Hood Memes/Facebook

Якщо уважно розгледіти фото, то можна побачити, як син у синьо-червоному костюмі сидить на спині у чоловіка. Впійманий кадр також показує, що їхні голови наклалися у момент фотографування, що створює цікаву оптичну ілюзію. У групі Facebook, де був розміщений цей знімок, додали допис до цієї світлини: "Мені знадобилося 5 хвилин, щоб знайти голову дитини".

Користувачі у мережі не змогли відразу зрозуміти, в чому тут був обман зору та не змогли втямити, що голови сина та батька наклалися. Вони писати наступні репліки на оптичну ілюзію, що була на знімку:

"Це у воді? Так куди дивитися?"

"Там немає дитячої голови, тільки татова".

"Я зараз бачу що тут не так. Мій мозок надто багато думав"

"Так, мені потрібно було аж 45 хвилин".

"Ого, це було важко".

"У нього є уявний друг".

"Це ж легко, що його голова там. Вона просто розмилася".

"Я бачу голову дитини, лише коли тримаю телефон догори дном".

"Зум просто найкращий".

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