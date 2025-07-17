Женщина подумала, что закрыла кота в стиралке: потом она тщательнее присмотрелась (видео)

Британка Хейли Берк из Манчестера забросила вещи в стиральную машинку, но потом ей показалось, что она случайно закрыла свою кошку. Когда женщина тщательнее присмотрелась, то поняла, что у нее перед глазами возникла необычная оптическая иллюзия.

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Она говорит, что в этот момент у нее чуть не подкосились ноги от увиденного, но в конце концов поняла, что ей лишь привиделось, рассказывает хозяйка в своем Tiktok.

Ролик британки стал вирусным — набрал почти 500 тыс. просмотров, более 8 тыс. лайков и сотни комментариев. Сама Хейли рассказывает, что планировала постирать полотенца и халат, которым пользуется на своей работе парикмахера.

"И как только я закрыла дверцу барабана, мне показалось, будто моя кошка внутри", — рассказала госпожа Берк журналистам Newsweek.

Она добавляет, что у нее дома живет кошка Джен, которую назвали в честь мамы покойной. В тот момент, когда женщина закрыла дверь стиралки, то подумала про себя, что Джен "пойдет вслед за мамой". Когда ее паника достигла апогея, она решила тщательнее присмотреться.

И в этот момент она понимает — животного не было не в стиральной машине, а ее обманула оптическая иллюзия. Необычную картинку "присутствия кошки" создали пуговицы на парикмахерском халате, прижатые к стеклу дверцы. Именно они и создали видимость, что там могла быть любимица госпожи Берк.

Хейли призналась, что выложила видео, чтобы убедиться, что не только ей одной показалось, будто в машинке сидит кошка.

"Я действительно обрадовалась, когда другие люди тоже сказали, что видели кота — значит, я не сумасшедшая. Но больше всего — я облегченно вздохнула, потому что это действительно не была Джен", — резюмирует британка.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику женщины, многие владельцы котов откликнулись на ее видео. Они делились своими историями о том, что видели и что имели очень похожие истории с домашними животными, которые ненароком оказывались в бытовой технике.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Пересмотрела видео — и точно вижу то же самое, что и ты";

"Подумал, что это моя кошка в машинке — а она у меня белая";

"Никогда не запускаю стирку, пока не найду свою кошку".

"Я вытащила полотенца из стиральной машинки, бросила в сушку и включила ее. Слушаю — какой-то глухой стук. Думала, вещи слиплись. Решила расправить — открываю сушку, а оттуда выпрыгивает моя кошка! Она, оказывается, уже спала там. Бедняжка, но все обошлось".

Ранее Фокус рассказывал, как пропавший кошелек лежал несколько дней прямо на глазах владельца. Самым большим удивлением было то, что разыскиваемый предмет гардероба стал частью оптической иллюзии в комнате, где мужчина довольно часто бывал каждый день.

Впоследствии сообщалось, что кот стал звездой сети из-за "вреда" в доме хозяина. Когда он увидел, что его любимец натворил вреда, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик среди пользователей социальных сетей.