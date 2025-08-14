Оптическая иллюзия: "тату" на лапе кота сбило с толку хозяйку (видео)

Владелица котика из США снимала на видео своего любимца, и случайно направила камеру на заднюю лапу пушистого. Увиденный узор шерсти кота сложился в интересную оптическую иллюзию, которая чем-то напоминает татуировку, которую женщина иронично назвала "тату".

Related video

Американка считает, что эта оптическая иллюзия является ничем иным, как изображение бывшего его пушистого обитателя, говорится в заметке женщины в Reddit.

Ролик с интересным оптическим совпадением стал вирусным — набрал более 79 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, что женщина снимает своего котика, после чего фокус камеры направляется на заднюю лапу животного.

Во время движения заметно, что черно-белый узор на шерсти начинает трансформироваться в оптическую иллюзию. В ней легко можно разглядеть фигуру другого кота или кошки черного цвета.

Увидев этот узор, владелица кота иронично назвала это необычное совпадение "тату с бывшей" на лете пушистого. Женщина с юмором подписала вирусный ролик и убеждена, что он "до сих пор ее любит".

"У него до сих пор — тату его бывшей", — говорится в описании видео.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, юзеры не скрывали своего смеха от увиденной оптической иллюзии. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Можно всегда прикрыть это крутым новым рисунком";

"Это было давно. Он не любит о ней говорить";

"Это его мама, понятно?";

"Он ничего не жалеет... и носит это с гордостью";

"Похоже, что это просто девушка в стиле пин-ап. Классическая татуировка".

Ранее Фокус рассказывал, что снимок сына с папой оказался оптической иллюзией. Пользователи в соцсетях признались, что не сразу поняли, где здесь можно найти именно необычный обман глаз.

Впоследствии стало известно об оптической иллюзии кота во время стирки. Женщина забросила вещи в стиральную машинку, но потом ей показалось, что она случайно закрыла свою кошку.