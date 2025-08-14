Оптическая иллюзия: "тату" на лапе кота сбило с толку хозяйку (видео)
Владелица котика из США снимала на видео своего любимца, и случайно направила камеру на заднюю лапу пушистого. Увиденный узор шерсти кота сложился в интересную оптическую иллюзию, которая чем-то напоминает татуировку, которую женщина иронично назвала "тату".
Американка считает, что эта оптическая иллюзия является ничем иным, как изображение бывшего его пушистого обитателя, говорится в заметке женщины в Reddit.
Ролик с интересным оптическим совпадением стал вирусным — набрал более 79 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, что женщина снимает своего котика, после чего фокус камеры направляется на заднюю лапу животного.
Во время движения заметно, что черно-белый узор на шерсти начинает трансформироваться в оптическую иллюзию. В ней легко можно разглядеть фигуру другого кота или кошки черного цвета.
Увидев этот узор, владелица кота иронично назвала это необычное совпадение "тату с бывшей" на лете пушистого. Женщина с юмором подписала вирусный ролик и убеждена, что он "до сих пор ее любит".
"У него до сих пор — тату его бывшей", — говорится в описании видео.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному видео, юзеры не скрывали своего смеха от увиденной оптической иллюзии. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "Можно всегда прикрыть это крутым новым рисунком";
- "Это было давно. Он не любит о ней говорить";
- "Это его мама, понятно?";
- "Он ничего не жалеет... и носит это с гордостью";
- "Похоже, что это просто девушка в стиле пин-ап. Классическая татуировка".
