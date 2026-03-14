Они женаты почти 70 лет. Вот секрет длительного и счастливого брака

Розалин Энгельман было всего 15 лет, когда она встретила своего будущего мужа Ирвина. Это было в 1953 году.

Их познакомил общий друг, и Ирвин, которому тогда было 19 лет, приехал забрать ее в дом в Бронксе. "Я точно не встречалась с кем-то таким, как высокий, темноволосый, красивый мужчина в темно-синем костюме с портфелем, который пришел к моей двери", — вспоминает женщина. Об этом пишет CNBC.

Пара после почти 70 лет брака поделилась секретами

Ирвин пригласил ее в кино на молочный коктейль, и к концу вечера они уже влюбились друг в друга. После трех лет отношений они поженились в ноябре 1956 года.

За почти 70 лет совместной жизни у пары родилось две дочери, они бок о бок пережили опасные для жизни болезни, путешествовали по миру и строили свою карьеру. Ирвин работал финансовым директором в таких компаниях, как Xerox, а Энгельман была художницей смешанной техники, чьи работы выставлялись по всему миру.

Сейчас они живут в Apsley, доме престарелых на Манхэттене.

Для пар, которые ищут советы относительно того, как оставаться счастливыми вместе на протяжении десятилетий, вот слова Энгельман: "Старайтесь понять другого человека".

Это может быть полезным во многих аспектах.

Если ваш супруг/супруга иногда ставит на первое место свою работу, например, поставьте себя на его место.

"Я никогда не обижалась на его время, что он упорно работал, и я не думаю, что он обижался на то, что я была вся в краске", — говорит женщина.

Пара жената почти 70 лет Фото: CNBC Make It

"Пошли есть пиццу"

Попробуйте также заинтересоваться их хобби.

"Он больше любил оперу, я научилась любить оперу. Мне больше всего нравится классическая музыка, он научился любить классическую музыку", — рассказывает женщина.

В конце концов, понимание друг друга также может означать прощение друг друга во время неудач, больших или малых. Энгельман вспоминает, как впервые попыталась приготовить им ужин. И он получился не таким, как женщина планировала.

Ирвин не рассердился. Вместо этого, они "просто начали смеяться и пошли есть пиццу". Именно такое взаимопонимание может сохранить отношения.

