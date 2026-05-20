75 лет вместе: самая долгоживущая пара Голливуда раскрыла шокирующий секрет своего брака

99-летний Уильям Дэниелс и 96-летняя Бонни Бартлетт вместе уже 75 лет. И оказалось, что их отношения сохранило неожиданное правило.

Уильям Дэниелс и его жена Бонни Бартлетт могут похвастаться самым долговечным браком в Голливуде. Звезда фильма "Парень встречает мир" и актриса из культового сериала "Маленький домик в прерии" рассказали, что им помогло оставаться вместе все эти годы, пишет The Looker.

Оказалось, что Дэниэлс, который также снимался в фильме "Выпускник" с юным Дастином Хоффманом, и Бартлетт в начале своих отношений "открыли" свой брак.

Бартлетт поделилась более подробной информацией об этой договоренности.

"Никогда не обсуждалось, что мы будем делать, но за 75 лет вашей совместной жизни было бы ненормально, если бы вы… время от времени не испытывали влечения к другим людям", — сказала она.

По ее словам, это правило возникло спонтанно и они никогда не обсуждали его "вслух".

"Мы с Уиллом никогда не садимся и не устанавливаем правила. Мы никогда не садимся и не обсуждаем эти вещи. Просто не делаем этого. Мы просто живем своей жизнью. И если он уезжает на год, значит, уезжает на год", - рассказала она, отметив, что такое происходило и с ней самой.

Супруги, поженившиеся в 1951 году, оба вели очень насыщенный образ жизни в Голливуде.

Каждый из них получил по две премии "Эмми" за свои роли в популярном медицинском сериале "Сент-Элсвер" , победив в один и тот же вечер в 1986 году.

"Наша жизнь продолжалась, но мы никогда не сходили с ума... Мы никогда не теряли рассудок, но наши жизни время от времени шли в разных направлениях. У нас были и взлеты, и падения, но семья всегда держала нас вместе"", — сказала Бартлетт, добавив, что их два сына и внуки являются связующим звеном семьи.

После трагической потери своего первенца, Уильяма-младшего, в 1961 году, всего через день после его рождения, супруги усыновили двух мальчиков.

Но, несмотря на то, что эта золотая пара была счастлива в браке — и даже играла супружескую пару в трех разных проектах за свою карьеру — в какой-то момент их роман и вовсе мог не начаться.

Дэниелс вспомнил, как заметил Бонни Бартлетт в аудитории Северо-Западного университета, когда та читала отрывок из пьесы.

"Я посмотрел, и в задней части комнаты стояла блондинка, и я подумал: "Боже мой. Она выглядит интересно". Я подождал, пока класс выйдет. Когда она проходила мимо меня, я спросил: "Как насчет чашечки кофе?" А она ответила: "Ты слишком низкого роста", — рассказал Дэниелс.

В то время Бартлетт было 18 лет, и она была на полдюйма ниже Дэниелса, хотя с тех пор она его превзошла по росту.

Сейчас актриса вспоминает, что Дэниэлс не отступил, они все-таки сходили на кофе и с тех пор уже не расставались.

