16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж: кто стал ее избранником (видео)

Старшая дочь чемпиона по боксу Тайсона Фьюри, Венесуэла, вышла замуж за своего жениха, 19-летнего Ноа Прайса.

Пышная свадьба состоялась 16 мая, а повенчалась пара, которая встречалась чуть больше года, в викторианской Королевской часовне Святого Иоанна на острове Мэн, сообщает Daily Mail.

Невеста поразила присутствующих кружевным свадебным платьем с юбкой "рыбий хвост" и 15-метровым шлейфом. Она была в черных солнцезащитных очках и белых кроксах вместо туфель. Дизайн своего свадебного платья Венесуэла придумала сама, поскольку не хотела, чтобы ее наряд был, как "на обычной цыганской свадьбе".

Пэрис Фьюри, мать девушки, призналась, что мечтала для дочери о платье принцессы, но решила оставить за ней право выбора.

У Венесуэлы было целых 18 подружек невесты, из которых 13 — дети, в том числе младшие сестры Фьюри, четыре двоюродных брата и сестры Ноа, члены семьи и пять взрослых девушек. К церкви вела девятиметровая синяя дорожка, и в дресс-коде женщин преобладали голубые и синие оттенки.

На собственную свадьбу Венесуэла приехала на винтажном Bentley на полчаса позже запланированного времени. Ее сопровождали мать и отец. Вместо букета она держала в руках телефон.

Жених, в отличие от невесты, прибыл за полчаса до обусловленного времени в сопровождении друзей.

На свадьбе не заметили Джона Фьюри, отца боксера и дедушку невесты. Как сообщает таблоид, ранее он выражал беспокойство по поводу юного возраста Венесуэлы, считая, что ей еще очень рано выходить замуж.

Дождь, который моросил во время мероприятия, не испортил настроения родственникам и гостям, а Тайсон Фьюри выглядел довольным и много улыбался. После того, как боксер проводил свою старшую дочь к алтарю, он эмоционально сказал журналистам:

"Это было прекрасно. Она больше не Фьюри".

На свадьбе присутствовали съемочные группы Netflix, чтобы запечатлеть подготовку к церемонии в рамках телешоу "At Home With The Fury". Для посторонних церковь на время проведения бракосочетания была закрыта, что вызвало недовольство туристов, которые хотели попасть внутрь.

Спустя всего несколько мгновений после свадьбы Венесуэла Фьюри отметила это событие в Instagram смелым поступком, сменив имя на Венесуэла Прайс.

Венесуэла — старшая из семи детей боксера. Ее теперь уже муж Ноа тоже занимается этим видом спорта и подает надежды. Он сделал ей предложение на вечеринке по случаю 16-летия девушки в прошлом году.

После объявления о помолвке Венесуэлы эта новость вызвала дискуссию о том, достаточно ли она взрослая для такого пожизненного обязательства.

Однако мать девушки, которая вышла замуж за Фьюри в 17 лет, заявила:

"Мы с Тайсоном вместе уже 20 лет, и мы не можем быть счастливее. Извините, но я не понимала, что она собирается покончить с собой? Я не понимаю. Она выходит замуж, у них есть планы путешествовать по миру, заниматься разными делами вместе, он занимается боксом, Венесуэла работает в социальных сетях… Мы не видим проблемы".

