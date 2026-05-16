16-річна дочка Тайсона Ф'юрі вийшла заміж: хто став її обранцем (відео)

Старша дочка чемпіона з боксу Тайсона Ф'юрі, Венесуела, вийшла заміж за свого нареченого, 19-річного Ноа Прайса.

Пишне весілля відбулося 16 травня, а повінчалася пара, яка зустрічалася трохи більше року, у вікторіанській Королівській каплиці Святого Іоанна на острові Мен, повідомляє Daily Mail.

Наречена вразила присутніх мереживною весільною сукнею зі спідницею "риб'ячий хвіст" і 15-метровим шлейфом. Вона була в чорних сонцезахисних окулярах і білих кроксах замість туфель. Дизайн своєї весільної сукні Венесуела придумала сама, оскільки не хотіла, щоб її вбрання було, як "на звичайному циганському весіллі".

Періс Ф'юрі, мати дівчини, зізналася, що мріяла для доньки про сукню принцеси, але вирішила залишити за нею право вибору.

У Венесуели було аж 18 подружок нареченої, з яких 13 — діти, зокрема молодші сестри Ф'юрі, чотири двоюрідні брати і сестри Ноа, члени сім'ї та п'ять дорослих дівчат. До церкви вела дев'ятиметрова синя доріжка, а в дрес-коді жінок переважали блакитні та сині відтінки.

На власне весілля Венесуела приїхала на вінтажному Bentley на півгодини пізніше запланованого часу. Її супроводжували мати й батько. Замість букета вона тримала в руках телефон.

Наречений, на відміну від коханої, прибув за півгодини до обумовленого часу в супроводі друзів.

На весіллі не помітили Джона Ф'юрі, батька боксера і дідуся нареченої. Як повідомляє таблоїд, раніше він висловлював занепокоєння з приводу юного віку Венесуели, вважаючи, що їй ще дуже рано виходити заміж.

Дощ, що мрячив під час заходу, не зіпсував настрою родичам і гостям, а Тайсон Ф'юрі мав задоволений вигляд і багато посміхався. Після того, як боксер провів свою старшу доньку до вівтаря, він емоційно сказав журналістам:

"Це було прекрасно. Вона більше не Ф'юрі".

На весіллі були присутні знімальні групи Netflix, щоб зафільмувати підготовку до церемонії в рамках телешоу "At Home With The Fury". Для сторонніх церква на час проведення одруження була закрита, що викликало невдоволення туристів, які хотіли потрапити всередину.

Лише за кілька миттєвостей після весілля Венесуела Ф'юрі відзначила цю подію в Instagram сміливим вчинком, змінивши ім'я на Венесуела Прайс.

Венесуела — старша з семи дітей боксера. Її тепер уже чоловік Ноа теж займається цим видом спорту і подає надії. Він освідчився їй на вечірці з нагоди 16-річчя дівчини минулого року.

Після оголошення про заручини Венесуели ця новина викликала дискусію про те, чи достатньо вона доросла для такого довічного зобов'язання.

Однак мати дівчини, яка вийшла заміж за Ф'юрі в 17 років, заявила:

"Ми з Тайсоном разом уже 20 років, і ми не можемо бути щасливішими. Вибачте, але я не розуміла, що вона збирається накласти на себе руки? Я не розумію. Вона виходить заміж, у них є плани подорожувати світом, займатися різними справами разом, він займається боксом, Венесуела працює в соціальних мережах... Ми не бачимо проблеми".

