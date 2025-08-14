Літак Тайсона Ф'юрі ледь не розбився одразу після весілля

Знаменитий боксер був у Франції разом із сім'єю, де повторив весільні клятви разом зі своєю дружиною Періс. Коли вони поверталися до Британії, то їхній приватний літак здійснив аварійну посадку.

Тайсон Ф'юрі заявив, що був "в жаху", коли його приватний літак був змушений аварійно приземлитися через "технічну проблему", пише Daily Star.

37-річний колишній чемпіон з боксу у важкій вазі подорожував зі своєю 35-річною дружиною Періс Ф'юрі та їхніми сімома дітьми після третьої церемонії поновлення весільних клятв пари у Франції.

Літак Тайсона Ф'юрі ледь не розбився після весілля

Радісна подорож швидко перетворилася на випробування, коли незабаром після вильоту в літаку виникла технічна несправність. Це сталося через кілька днів після того, як Тайсон і Періс провели красиву весільну церемонію зі своїми дітьми. Це сталося вже втретє і стало традицією для боксера і його дружини.

За словами Ф'юрі, літак пролетів близько 200 км, коли пілот повідомив пасажирам про несправність крила.

Він заявив у сторіз: "Отже, ми пролетіли 100 миль на літаку, і капітан підійшов до мене і сказав: "Нам потрібно розвернути літак, тому що виникла проблема з одним із крил, і її не вдалося виправити за допомогою комп'ютера, тож нам потрібно спробувати повернутися".

Ф'юрі, який раніше відкрито розповідав про свої проблеми з тривогою і психічним здоров'ям, зізнався, що цей інцидент вразив його.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, були зображені члени сім'ї Ф'юрі на борту літака, коли він міняв курс, повертаючись до місця початкового вильоту. Тайсон коротко підписав один із роликів: "Погані новини".

Цей лякаючий епізод стався одразу після того, як Тайсон і Періс, які одружилися 2008 року, знову обмінялися клятвами на приватній церемонії на півдні Франції. На церемонії, яка пройшла в мальовничій каплиці, були присутні тільки їхні діти.

Тайсон Ф'юрі повторив весільні клятви зі своєю дружиною Періс Фото: Paris Fury\Instagram Тайсон Ф'юрі повторив весільні клятви зі своєю дружиною Періс Фото: Paris Fury\Instagram

Періс була одягнена в білу сукню від Self-Portrait, пошиту на замовлення, а Тайсон вибрав більш вільне вбрання, поєднуючи кремову сорочку з білими шортами і сандалями. Пара опублікувала кілька фотографій з цього особливого дня для 6,7 мільйонів підписників Ф'юрі в Instagram.

У підписі до фотографії Тайсон з любов'ю написав: "Ми з Періс Ф'юрі знову одружилися; втретє нам пощастило. Ми провели найпрекрасніший день на півдні Франції, він залишив у нас багато особливих спогадів".

Нагадаємо, "Циганський король" не виходив на ринг після того, як у грудні минулого року зазнав другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика, тоді як розмови про новий бій тривають.

Після поразки від Усика Тайсон Ф'юрі сказав, що завершує боксерську кар'єру. Але шанувальники йому не повірили.