Самолет Тайсона Фьюри едва не разбился сразу после свадьбы

Знаменитый боксер был во Франции вместе с семьей, где повторил свадебные клятвы вместе со своей женой Пэрис. Когда они возвращались в Британию, то их частный самолет совершил аварийную посадку.

Тайсон Фьюри заявил, что был "в ужасе", когда его частный самолет был вынужден аварийно приземлиться из-за "технической проблемы", пишет Daily Star.

37-летний бывший чемпион по боксу в тяжелом весе путешествовал со своей 35-летней женой Пэрис Фьюри и их семью детьми после третьей церемонии обновления свадебных клятв пары во Франции.

Самолет Тайсона Фьюри едва не разбился после свадьбы

Радостное путешествие быстро превратилось в испытание, когда вскоре после вылета в самолете возникла техническая неисправность. Это произошло через несколько дней после того, как Тайсон и Пэрис провели красивую свадебную церемонию со своими детьми. Это произошло уже в третий раз и стало традицией для боксера и его жены.

По словам Фьюри, самолет пролетел около 200 км, когда пилот сообщил пассажирам о неисправности крыла.

Он заявил в сториз: "Итак, мы пролетели 100 миль на самолете, и капитан подошел ко мне и сказал: "Нам нужно развернуть самолет, потому что возникла проблема с одним из крыльев, и ее не удалось исправить с помощью компьютера, поэтому нам нужно попытаться вернуться".

Фьюри, который ранее открыто рассказывал о своих проблемах с тревогой и психическим здоровьем, признался, что этот инцидент потряс его.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, были запечатлены члены семьи Фьюри на борту самолета, когда он менял курс, возвращаясь к месту первоначального вылета. Тайсон коротко подписал один из роликов: "Плохие новости".

Этот пугающий эпизод произошёл сразу после того, как Тайсон и Пэрис, поженившиеся в 2008 году, вновь обменялись клятвами на частной церемонии на юге Франции. На церемонии, которая прошла в живописной часовне, присутствовали только их дети.

Тайсон Фьюри повторил свадебные клятвы со своей женой Пэрис Фото: Paris Fury\Instagram Тайсон Фьюри повторил свадебные клятвы со своей женой Пэрис Фото: Paris Fury\Instagram

Пэрис была одета в белое платье от Self-Portrait, сшитое на заказ, а Тайсон выбрал более свободный наряд, сочетая кремовую рубашку с белыми шортами и сандалиями. Пара опубликовала несколько фотографий с этого особенного дня для 6,7 миллионов подписчиков Фьюри в Instagram.

В подписи к фотографии Тайсон с любовью написал: "Мы с Пэрис Фьюри снова поженились; в третий раз нам повезло. Мы провели самый прекрасный день на юге Франции, он оставил у нас много особенных воспоминаний".

Напомним, "Цыганский король" не выходил на ринг после того, как в декабре прошлого года потерпел второе поражение от украинского чемпиона Александра Усика, в то время как разговоры о новом бое продолжаются.

После поражения от Усика Тайсон Фьюри сказал, что завершает боксерскую карьеру. Но поклонники ему не поверили.