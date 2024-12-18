Фьюри сделал неожиданное заявление о своей жене накануне реванша с Усиком

Британский боксер также пообещал "завершить карьеру" Александра Усика и гарантировал, что после реванша никто никогда не услышит об украинском спортсмене.

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Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что не общался со своей женой Пэрис в течение последних трех месяцев. Об этом пишет издание The Star.

Тайсон Фьюри признался, что не общался со своей женой Пэрис целых три месяца, пока готовится к реваншу с Александром Усиком в Саудовской Аравии, который состоится 21 декабря вечером.

Британец имеет целью взять реванш во время боя с украинским чемпионом Александром Усиком.

В первом поединке украинец одержал победу по очкам после боевого боя. И чтобы подготовиться к долгожданному матчу-реваншу, Фьюри перешел в полный режим отшельника, даже избегая общения с семьей.

"Я завершу его карьеру, это будет, после этого вы больше никогда не услышите об Александре Усике. Это был долгий лагерь, я не видел свою жену и детей в течение трех месяцев. Я вообще не разговаривал с [моей женой] в течение трех месяцев. Ни одного слова, я многим пожертвовал. Но все это будет того стоить, на 100 процентов", — пообещал он.

Напомним, что 15 декабря Александр Усик заявил, что собирается победить британца во второй раз, но на этот раз ожидает еще более сложное испытание. Украинский боксер признался, что на победу его вдохновляют бойцы Сил обороны, который получил на днях.