Ф'юрі зробив несподівану заяву про свою дружину напередодні реваншу з Усиком

Британський боксер також пообіцяв "завершити кар'єру" Олександра Усика та гарантував, що після реваншу ніхто ніколи не почує про українського спортсмена.

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Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що не спілкувався зі своєю дружиною Періс протягом останніх трьох місяців. Про це пише видання The Star.

Тайсон Ф'юрі зізнався, що не спілкувався зі своєю дружиною Періс цілих три місяці, поки готується до реваншу з Олександром Усиком у Саудівській Аравії, який відбудеться 21 грудня ввечері.

Британець має на меті взяти реванш під час бою з українським чемпіоном Олександром Усиком.

У першому поєдинку українець здобув перемогу за очками після бойового бою. І щоб підготуватися до довгоочікуваного матчу-реваншу, Ф’юрі перейшов у повний режим відлюдника, навіть уникаючи спілкування з родиною.

"Я завершу його кар'єру, це буде, після цього ви більше ніколи не почуєте про Олександра Усика.Це був довгий табір, я не бачив свою дружину та дітей протягом трьох місяців. Я взагалі не розмовляв з [моєю дружиною] протягом трьох місяців. Жодного слова, я багато пожертвував. Але все це буде того варте, на 100 відсотків", — пообіцяв він.

Нагадаємо, що 15 грудня Олександр Усик заявив, що збирається перемогти британця вдруге, але цього разу очікує ще складніше випробування. Український боксер зізнався, що на перемогу його надихають бійці Сил оборони, який отримав днями.