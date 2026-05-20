75 років разом: найдовгоживуча пара Голлівуду розкрила шокуючий секрет свого шлюбу

99-річний Вільям Деніелс і 96-річна Бонні Бартлетт разом уже 75 років. І виявилося, що їхні стосунки зберегло несподіване правило.

Вільям Деніелс і його дружина Бонні Бартлетт можуть похвалитися найдовговічнішим шлюбом у Голлівуді. Зірка фільму "Хлопець зустрічає світ" і акторка з культового серіалу "Маленький будиночок у прерії" розповіли, що їм допомогло залишатися разом усі ці роки, пише The Looker.

Виявилося, що Деніелс, який також знімався у фільмі "Випускник" з юним Дастіном Гоффманом, і Бартлетт на початку своїх стосунків "відкрили" свій шлюб.

Бартлетт поділилася більш детальною інформацією про цю домовленість.

"Ніколи не обговорювалося, що ми будемо робити, але за 75 років вашого спільного життя було б ненормально, якби ви... час від часу не відчували потягу до інших людей", — сказала вона.

За її словами, це правило виникло спонтанно і вони ніколи не обговорювали його "вголос".

"Ми з Віллом ніколи не сідаємо і не встановлюємо правила. Ми ніколи не сідаємо і не обговорюємо ці речі. Просто не робимо цього. Ми просто живемо своїм життям. І якщо він їде на рік, значить, їде на рік", — розповіла вона, зазначивши, що таке відбувалося і з нею самою.

Подружжя, яке одружилося 1951 року, обидва вели дуже насичений спосіб життя в Голлівуді.

Кожен із них отримав по дві премії "Еммі" за свої ролі в популярному медичному серіалі "Сент-Елсвер" , перемігши в один і той самий вечір 1986 року.

"Наше життя тривало, але ми ніколи не божеволіли... Ми ніколи не втрачали розум, але наші життя час від часу йшли в різних напрямках. У нас були і злети, і падіння, але сім'я завжди тримала нас разом"", — сказала Бартлетт, додавши, що їхні двоє синів і онуки є сполучною ланкою сім'ї.

Після трагічної втрати свого первістка, Вільяма-молодшого, 1961 року, всього за день після його народження, подружжя всиновило двох хлопчиків.

Але, незважаючи на те, що ця золота пара була щаслива в шлюбі — і навіть грала подружню пару в трьох різних проєктах за свою кар'єру, — в якийсь момент їхній роман і зовсім міг не початися.

Деніелс згадав, як помітив Бонні Бартлетт в аудиторії Північно-Західного університету, коли та читала уривок із п'єси.

"Я подивився, і в задній частині кімнати стояла блондинка, і я подумав: "Боже мій. Вона має цікавий вигляд". Я почекав, поки клас вийде. Коли вона проходила повз мене, я запитав: "Як щодо чашечки кави?" А вона відповіла: "Ти занадто низького зросту", — розповів Деніелс.

У той час Бартлетт було 18 років, і вона була на півдюйма нижчою за Деніелса, хоча відтоді вона його перевершила за зростом.

Зараз акторка згадує, що Деніелс не відступив, вони все-таки сходили на каву і відтоді вже не розлучалися.

