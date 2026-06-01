"Да, это правда": Барских и Бадоев сделали заявление относительно слухов об их романе

Украинский певец Макс Барских и режиссер Алан Бадоев иронично отреагировали на слухи о своем якобы романе, которые недавно подогрела психолог Наталья Холоденко.

Творческий дуэт после нескольких дней активных обсуждений в сети об их "отношениях" креативно обыграл эту историю, выложив новое видео в Instagram.

Барских и Бадоев высмеяли свой "роман"

"Знаете, в последнее время в соцсетях только и разговоров что о нас с Максом. Якобы живем неразлучно, как в туманах, столько лет", — начал Бадоев.

"Мне кажется, надо сказать уже правду. Да, это правда. Мы действительно идеальная пара", — добавил Барских и перевел свои слова в рекламную интеграцию шоколадного батончика.

"А вы что подумали?" — спросил режиссер.

Само видео они подписали так: "Мы устали это скрывать... Добрый день".

В комментариях фанаты дуэта выразили восторг их рекцией: "Шах и мат", "Гении. Крутые, изысканные, творческие. Крепко обнимаю", "Красавчики. Ваш творческий дуэт это лучшее, что происходило в украинском шоубизнесе", "Лично мне инфоциганка Холодцова никогда не нравилась. Как-то послушала по рекомендации несколько ее вебинаров — полная ерунда. Жаль потраченного времени. А после этой публичной пакости она только антирекламу себе сделала. Обожаю вас обоих. Ваш талант, харизма и патриотическая позиция вдохновляют".

Відео дня

С чего все началось

На подкасте у Василия Тимошенко Наталья Холоденко заговорила о вероятности пиар-романа между блогером Дашей Квитковой и "Холостяком" Никитой Добрыниным. Тимошенко спросил, как такое может быть, ведь у них есть общий ребенок.

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А двое детей", — сказала психолог, имея в виду Макса Барских, одна из популярных песен которого называется "Туманы" и он давно сотрудничает с клипмейкером.

Барских сперва критиковал слова Холоденко Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алан Бадоев отреагировал на слова Натальи Холоденко.

Психолог отреагировала на критику певца и клипмейкера ироничными видео с сигаретой.

Кроме того, травести-дива Монро вмешалась в конфликт Натальи Холоденко с Барских и Бадоевым.