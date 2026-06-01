"Так, це правда": Барських та Бадоєв зробили заяву щодо чуток про їхній роман
Український співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв іронічно відреагували на чутки про свій начебто роман, які нещодавно підігріла психологиня Наталя Холоденко.
Творчий дует після кількох днів активних обговорень у мережі про їхні "стосунки" креативно обіграв цю історію, виклавши нове відео в Instagram.
Барських та Бадоєв висміяли свій "роман"
"Знаєте, останнім часом у соцмережах тільки і розмов що про нас з Максом. Нібито живемо нерозлучно, як в туманах, стільки років", — почав Бадоєв.
"Мені здається, треба сказати вже правду. Так, це правда. Ми дійсно ідеальна пара", — додав Барських і перевів свої слова в рекламну інтеграцію шоколадного батончика.
"А ви що подумали?" — запитав режисер.
Саме відео вони підписали так: "Ми втомилися це приховувати… Доброго дня".
У коментарях фанати дуету висловили захват їхньою рекцією: "Шах і мат", "Генії. Круті, вишукані, творчі. Міцно обіймаю", "Красунчики. Ваш творчий дует це краще, що ставалося в українському шоубізнесі", "Особисто мені інфоциганка Холодцова ніколи не подобалась. Якось послухала по рекомендації декілька її вебінарів — повна нісенітниця. Шкода витраченого часу. А після цієї публічної пакості вона тільки антирекламу собі зробила. Обожнюю вас обох. Ваш талант, харизма і патріотична позиція надихають".
З чого все почалося
На подкасті у Василя Тимошенка Наталя Холоденко заговорила про ймовірність піар-роману між блогеркою Дашею Квітковою та "Холостяком" Нікітою Добриніним. Тимошенко запитав, як таке може бути, адже в них є спільна дитина.
"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", — сказала психологиня, маючи на увазі Макса Барських, одна з популярних пісень якого має назву "Тумани" і він давно співпрацює з кліпмейкером.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Алан Бадоєв відреагував на слова Наталії Холоденко.
- Психологиня відреагувала на критику співака та кліпмейкера іронічними відео з цигаркою.
Крім того, травесті-діва Монро втрутилася в конфлікт Наталії Холоденко з Барських та Бадоєвим.