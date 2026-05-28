Травесті-діва Монро втрутилася у сварку Холоденко з Барських (фото)

Травесті-діва Монро втрутилася в конфлікт Наталії Холоденко з Барських та Бадоєвим. І хоча блогерка не називала конкретних імен, на фоні скандалу це читається і без слів.

Блогерка опублікувала відео у своєму Instagram, у якому заговорила про проблему аутингу, натякаючи на конфлікт Макса Барських та Алана Бадоєва з психологинею після того, як та заговорила про їхній начебто роман.

"А стосовно аутингу, це ж про "я тебе зневажаю, тому зараз тебе принижу і роз***джу всім". І от раніше за плітки на вулиці, в школі давали по ї**лу. Ну, зараз на цьому заробляють гроші і будують карʼєри. Такі часи", — сказала на камеру Невгамовна Монро.

Невгамовна Монро

Реакція Барських

Тим часом Макс Барських записав нове звернення до фанатів щодо цієї ситуації, Співак заявив, що Холоденко хайпує на його імені та на імені Бадоєва. За словами співака, ще тиждень тому він не знав про існування такої психологині.

"Мені цікаво, в який момент професія психолог стала схожа на розмови якоїсь дворової пліткарки. І просто розводити плітки, як для професійного психолога… У мене з'явилися б сумніви, чи звертатись до такої людини. Ви повинні розуміти, як вона себе поводить у медіапросторі. Це означає, що ні один ваш секрет не залишиться секретом. І довіряти такій людині я б точно не став", — сказав артист.

З чого все почалося

На подкасті у Василя Тимошенка Холоденко заговорила про ймовірність піар-роману між блогеркою Дашею Квітковою та "Холостяком" Нікітою Добриніним. Тимошенко запитав, як таке може бути, адже в них є син.

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", — сказала психологиня, маючи на увазі Макса Барських, адже одна з його популярних пісень має назву "Тумани" і він давно співпрацює з Бадоєвим.

