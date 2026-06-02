Где сейчас популярная телеведущая 2000-х Снежана Егорова: что она говорит о войне (фото)

Бывшая украинская телеведущая Снежана Егорова, которая накануне полномасштабного вторжения открыто поддержала режим Владимира Путина, сейчас скрывается от украинского правосудия за рубежом. Она продолжает активно вести информационную войну против собственного государства, регулярно транслируя ключевые тезисы кремлевской пропаганды в своих соцсетях.

Фокус рассказывает, где живет сейчас Снежана Егорова, что она говорит о войне России против Украины и какой у нее статус в Украине.

Где сейчас находится Снежана Егорова?

Снежана Егорова вместе с младшими детьми живет в Турции (в частности, ее неоднократно замечали в Анталии). Она уехала туда еще до начала большой войны под предлогом отдыха и "спасения детей от фашистов".

В Турции она пыталась получить статус беженца или оформить вид на жительство. Когда в украинском консульстве в Турции ей отказали в продлении срока действия загранпаспортов детей из-за ее пророссийской позиции, Егорова устроила публичный скандал, обвиняя украинских дипломатов.

Відео дня

Снежана Егорова прославляет Сталина Фото: Instagram

Что она говорит об Украине?

Риторика Егоровой полностью повторяет методички российских пропагандистских СМИ. В своих соцсетях (преимущественно в Telegram-канале) она распространяет следующие тезисы:

Поддержка оккупации: Она открыто радовалась признанию Россией самопровозглашенных "Л/ДНР" и призвала украинцев "встречать освободителей".

Дискредитация ВСУ и власти: Егорова обвиняет украинскую армию в "преступлениях против собственного народа" и называет руководство Украины "марионетками Запада".

Конспирологические теории: Она часто публикует фейки о "тайных биолабораториях", теории заговора и "сатанизме" в Украине.

Пренебрежение к украинцам: Экс-ведущая неоднократно называла украинских патриотов "националистами", "сектой" и "предателями настоящей истории".

Важный факт: Из-за такой позиции от нее публично отреклась ее старшая дочь, украинская телеведущая Стася Ровинская, которая полностью разорвала отношения с матерью и осудила ее измену.

Снежана Егорова прославляет Сталина Фото: Instagram

Официальный статус в Украине

В Украине Снежана Егорова окончательно потеряла остатки репутации и профессиональные связи:

Она внесена в базу "Миротворец" за сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины.

Движение "ЧЕСНО" включило ее в Реестр госизменников.

Украинская аудитория и бывшие коллеги по цеху полностью бойкотируют любое упоминание о ней, кроме как в контексте коллаборационизма.

Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Егорова — в прошлом известная украинская телеведущая, актриса и медийная личность, чей пик карьеры пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Она была лицом многих популярных развлекательных проектов на ведущих телеканалах Украины (в частности, "Нового канала", "Интера" и "1+1").

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Снежана Егорова извинялась перед украинцами в Telegram за то, что верила россиянам, однако впоследствии заявила, что ее канал взломали.

Российский актер Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митяя в сериале "Сваты", окончательно сменил прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.

Кроме того, Татьяна Кравченко из "Сватов" пожелала российским военным из Чувашии, которые отправились на войну в Украину, вернуться живыми. Также она призналась, что молится за оккупантов.