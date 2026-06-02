Де зараз популярна телеведуча 2000-х Сніжана Єгорова: що вона говорить про війну (фото)

Колишня українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка напередодні повномасштабного вторгнення відкрито підтримала режим Владіміра Путіна, наразі переховується від українського правосуддя за кордоном. Вона продовжує активно вести інформаційну війну проти власної держави, регулярно транслюючи ключові тези кремлівської пропаганди у своїх соцмережах.

Фокус розповідає, де живе зараз Сніжана Єгорова, що вона говорить про війну Росії проти України та який в неї статус в Україні.

Де зараз перебуває Сніжана Єгорова?

Сніжана Єгорова разом із молодшими дітьми живе в Туреччині (зокрема, її неодноразово помічали в Анталії). Вона виїхала туди ще до початку великої війни під приводом відпочинку та "порятунку дітей від фашистів".

У Туреччині вона намагалася отримати статус біженця або оформити посвідку на проживання. Коли в українському консульстві в Туреччині їй відмовили в продовженні терміну дії закордонних паспортів дітей через її проросійську позицію, Єгорова влаштувала публічний скандал, звинувачуючи українських дипломатів.

Сніжана Єгорова прославляє Сталіна Фото: Instagram

Що вона говорить про Україну?

Риторика Єгорової повністю повторює методички російських пропагандистських ЗМІ. У своїх соцмережах (переважно в Telegram-каналі) вона поширює такі тези:

Підтримка окупації: Вона відкрито раділа визнанню Росією самопроголошених "Л/ДНР" та закликала українців "зустрічати визволителів".

Дискредитація ЗСУ та влади: Єгорова звинувачує українську армію у "злочинах проти власного народу" та називає керівництво України "маріонетками Заходу".

Конспірологічні теорії: Вона часто публікує фейки про "таємні біолабораторії", теорії змови та "сатанізм" в Україні.

Зневага до українців: Ексведуча неодноразово називала українських патріотів "націоналістами", "сектою" та "зрадниками справжньої історії".

Важливий факт: Через таку позицію від неї публічно відреклася її старша донька, українська телеведуча Стася Ровінська, яка повністю розірвала стосунки з матір'ю та засудила її зраду.

Офіційний статус в Україні

В Україні Сніжана Єгорова остаточно втратила залишки репутації та професійні зв'язки:

Вона внесена до бази "Миротворець" за свідому участь в інформаційній спецоперації Росії проти України.

Рух "ЧЕСНО" включив її до Реєстру держзрадників.

Українська аудиторія та колишні колеги по цеху повністю бойкотують будь-яку згадку про неї, окрім як у контексті колабораціонізму.

Хто така Сніжана Єгорова?

Сніжана Єгорова — у минулому відома українська телеведуча, акторка та медійна особа, чий пік кар'єри припав на 1990-ті та 2000-ні роки. Вона була обличчям багатьох популярних розважальних проєктів на провідних телеканалах України (зокрема, "Нового каналу", "Інтера" та "1+1").

Сніжана Єгорова вибачалася перед українцями в Telegram за те, що вірила росіянам, однак згодом заявила, що її канал взламали.

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму.

Крім того, Тетяна Кравченко зі "Сватів" побажала російським військовим із Чувашії, які вирушили на війну в Україну, повернутися живими. Також вона зізналася, що молиться за окупантів.