Известная американская актриса изменилась до неузнаваемости (фото)

Популярная 49-летняя комедийная актриса Анна Фарис поразила поклонников своим кардинально обновленным видом на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Звезда кинофраншизы "Очень страшное кино" появилась на публике заметно похудевшей, продемонстрировав изящную и свежую фигуру.

Для презентации новой части культовой комедии Анна выбрала изысканный и смелый образ. Она надела гламурное черное платье с бретелькой-галтером, которое было полностью расшито блестящими пайетками и имело пикантные вырезы на боках. Этот наряд идеально подчеркнул стройное телосложение актрисы, а высокая прическа с собранными волосами и безупречный макияж сделали ее вид невероятно свежим и великолепным.

Этот важный вечер с актрисой разделил самый главный мужчина в ее жизни. Поддержать Анну на премьере пришел ее сын Джек, которого она родила в браке с известным голливудским актером Крисом Праттом.

Анна Фарис на красной дорожке в Лос-Анджелесе Фото: Associated Press

Кто такая Анна Фарис

Анна Фарис — известная американская актриса, комедиантка и продюсер, которая получила мировую славу благодаря роли Синди Кэмпбелл в культовой серии пародийных фильмов "Очень страшное кино". Зрители также хорошо знают ее по главной роли в успешном ситкоме "Мамаша", романтической комедии "Парням это нравится" и по многочисленным яркими появлениями в других голливудских проектах. Кроме актерской карьеры, Фарис является автором популярного подкаста и получила статус одной из самых ярких комедийных актрис своего поколения.

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