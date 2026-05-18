72-летний Джон Траволта изменился до неузнаваемости (фото)

72-летний американский актер и звезда фильма "Криминальное чтиво" Джон Траволта со своей 26-летней дочерью Эллой Блю прибыл на Каннский кинофестиваль во Франции самолетом.

Артист поразил своим молодым видом на красной дорожке кинофестиваля, где презентовал новый фильм. Кадры с Лазурного побережья Траволта-младшая показала в своем Instagram.

Джон Траволта в Каннах

Сначала актер показался с Эллой на фоне частного джета и сказал, что очень рад лететь в Канны с дочерью. Более того, Траволта был за штурвалом самолета, а их ночной перелет длился несколько часов.

Уже в Каннах звезда фильма "Криминальное чтиво" поразил своим молодым видом. На публике 72-летний Джон позировал в черном классическом костюме и белой рубашке с галстуком в тон. А изюминкой образа стали стильный берет молочного оттенка и прозрачные очки. Многие поклонники Траволты заметили его аккуратно подстриженную и окрашенную бороду.

Более того, люди обратили внимание на то, что Джон заметно похудел, поэтому некоторые предположили, что он начал использовать препарат для похудения "Оземпик".

Джон Траволта с дочерью

Тем временем Элла была одета в элегантное черное платье, которое дополнила туфлями в тон и украшениями.

