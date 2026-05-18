72-річний Джон Траволта змінився до невпізнання (фото)

72-річний американський актор та зірка фільму "Кримінальне чтиво" Джон Траволта зі своєю 26-річною донькою Еллою Блю прибув на Каннський кінофестиваль у Франції літаком.

Артист вразив своїм молодим виглядом на червоній доріжці кінофестивалю, де презентував новий фільм. Кадри з Лазурового узбережжя Траволта-менша показала у своєму Instagram.

Джон Траволта в Каннах

Спершу актор показався з Еллою на тлі приватного джета та сказав, що дуже радий летіти в Канни з донькою. Ба більше, Траволта був за штурвалом літака, а їхній нічний переліт тривав кілька годин.

Уже в Каннах зірка фільму "Кримінальне чтиво" вразив своїм молодим виглядом. На публіці 72-річний Джон позував у чорному класичному костюмі та білій сорочці з краваткою в тон. А родзинкою образу стали стильний берет молочного відтінку та прозорі окуляри. Багато шанувальників Траволти помітили його охайно підстрижену та пофарбовану бороду.

Ба більше, люди звернули увагу на те, що Джон помітно схуд, тому дехто припустив, що він почав використовувати препарат для схуднення "Оземпік".

Джон Траволта з донькою

Тим часом Елла була одягнена в елегантну чорну сукню, яку доповнила туфлями в тон та прикрасами.

