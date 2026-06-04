Відома американська акторка змінилась до невпізнання (фото)

Популярна 49-річна комедійна акторка Анна Фаріс вразила шанувальників своїм кардинально оновленим виглядом на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Зірка кінофраншизи "Дуже страшне кіно" з’явилася на публіці помітно схудлою, продемонструвавши витончену та свіжу фігуру.

Для презентації нової частини культової комедії Анна обрала вишуканий та сміливий образ. Вона одягла гламурну чорну сукню з бретелькою-галтером, яка була повністю розшита блискучими лелітками та мала пікантні вирізи на боках. Це вбрання ідеально підкреслило струнку статуру акторки, а висока зачіска із зібраним волоссям та бездоганний макіяж зробили її вигляд неймовірно свіжим і чудовим.

Цей важливий вечір з акторкою розділив найголовніший чоловік у її житті. Підтримати Анну на прем'єрі прийшов її син Джек, якого вона народила у шлюбі з відомим голлівудським актором Крісом Праттом.

Анна Фаріс на червоній доріжці в Лос-Анджелесі Фото: Associated Press

Хто така Анна Фаріс

Анна Фаріс — відома американська акторка, комедіантка та продюсерка, яка здобула світову славу завдяки ролі Сінді Кемпбелл у культовій серії пародійних фільмів "Дуже страшне кіно". Глядачі також добре знають її за головною роллю в успішному ситкомі "Матуся", романтичній комедії "Хлопцям це подобається" та за численними яскравими появами в інших голлівудських проєктах. Окрім акторської кар'єри, Фаріс є авторкою популярного подкасту та здобула статус однієї з найяскравіших комедійних акторок свого покоління.

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