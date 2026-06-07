Сын Брэда Питта сымитировал выступление своего отца в "Бойцовском клубе"

Сын актера Брэда Питта, 17-летний Нокс Джоли-Питт, почти воссоздал поединок своего отца в легендарном "Бойцовском клубе". Парень вышел на ринг во время показательного боя в клубе Лос-Анджелеса.

Самый младший сын голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта увлекается тайским боксом. Издание TMZ показало, как парень занимается боевым искусством, где разрешены удары кулаками, голенями, локтями и коленями.

На кадрах заметно, как Нокс во время поединка, который длился около двух минут, наносил удары кулаками и ногами своему оппоненту и получал удары в ответ, улыбаясь и демонстрируя "олимпийское спокойствие".

Нокс Джоли-Питт Фото: Скриншот TMZ

Парень очень увлекся муай-тай, в некоторой степени подражая своему отцу, и его часто его видят на интенсивных тренировках в Лос-Анджелесе и на технических турнирах.

Брэд Питт в фильме "Бойцовский клуб" 1999 года

Он даже выиграл соревнования IKF Point Muay Thai в прошлом году. Во время спортивных мероприятий подростка поддерживала его мать, Анджелина Джоли, и сестра-близняшка Вивьен.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс — почти точная копия своего отца, с которым они не поддерживают отношений.

17-летний сын Джоли и Питта дебютировал с преображением волос, покрасив их в розовый цвет в стиле пикси, похожей на ярко-розовый боб.

В конце мая 2026 года парень перекрасил волосы в оранжево-рыжий цвет, в преддверии летнего сезона снова кардинально изменив собственный стиль.